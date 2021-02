Jugendarbeit in Oberteuringen: Der Einsamkeit mit Aktionen entgegenwirken

Alexandra Krause ist 45 Jahre alt und stammt gebürtig aus Vorarlberg, Österreich. Vor zehn Jahren hat sie sich mit ihren Mann Stephan und den beiden Kindern Natalie und Florian in Oberteuringen niedergelassen. Ursprünglich aus dem Marketing- und Eventbereich kommend, ist sie mit dem Organisieren von 300 Veranstaltungen pro Jahr vertraut und leitete nebenbei schon immer Kinderkurse. Das Thema Kinderbetreuung hat sie stets begleitet, sei es jahrelang als Tagesmutter in Stuttgart, wo sie eine Zeit lang gelebt hat, aber auch am Bodensee. Seit rund neun Jahren ist sie Dozentin an der Kinderuni in Friedrichshafen und leitet dort gemeinsam mit ihrem Mann die Uni ehrenamtlich. Seit 2018 leitet sie den Jugendraum in Oberteuringen. Außerdem hat sie einige Jahre als Leichtathletiktrainerin beim SV Oberteuringen gearbeitet. Nebenbei hilft sie auch Flüchtlingsfamilien, in Oberteuringen Fuß zu fassen.