Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Die Fasnet 2019 wird auch für die Bitzenhofer Narren eine lange werden. Vom Johleerwecken in Oberteurigen am Freitag, 11. Januar, bis zum Funkenabbrennen am Sonntag, 10. März, wird die Zunft mit ihren Symbolfiguren „Gehrenbergeule“, Teuringer Rambour“ und „Bitzenhofer Epfelbroggere“ an insgesamt 33 Veranstaltungen teilnehmen. Höhepunkt wieder sicherlich wieder der „Ball im Stall“ sein am 2. März auf dem Hof Kramer in Neuhaus.

Und nach der Fasnet ist gleich vor der Fasnet, denn wenn das Häs wieder im Schrank verstaut ist, beginnen schon die Vorbereitungen für das 60-jährige Jubiläum im kommenden Jahr. Mit der Jahreshauptversammlung am vergangenen Sonntag im Hotel „Obstgarten“ in Bitzenhofen ging auch eine langjährige Tradition zu Ende, nämlich die am Dreikönigstag abzuhalten, denn: Im Jubiläumsjahr 2020 soll die auf den Monat März verlegt werden. Das verkündete Zunftmeister Stefan Amann den wieder zahlreich anwesenden Mitgliedern.

Ohne seiner Zunftschreiberin Jessica Zweifel vieles vorwegzunehmen zu wollen, beschränkte sich Zunftmeister in seinem Rückblick auf das Wesentliche und sprach von einer „erfolgreichen Fasnet 2018“. Seinen Dank richtete er an die Zunftmitglieder für das entgegenbrachte Vertrauen und die Unterstützung in seinem ersten Amtsjahr.

Aktive Narren

Wie aktiv die Bitzenhofer Narrengemeinschaft im vergangenen Jahr war dazu lieferte Zunftschreiberin Jessica Zweifel die Fakten. So zählte sie von der Teilnahme an der Johleerweckung in Oberteuringen bis hin zum Funkenabbrennen insgesamt 20 Fasnetsveranstaltungen auf. Aber auch über die Fasnet hinaus seien die Bitzenhofer Narren sehr aktiv gewesen, unter anderem beim Blütenfest, Teuringer Sonntag, Adventsmarkt, Fußballturnier oder Maiwanderung, stellte Jessica Zweifel fest.

Ein finanziell gutes Jahr bilanzierte Schatzmeisterin Gabriele Etzel. Jugendsprecher Jakob Eppler berichtete über die Veranstaltungen der Zunftjugend, die sich aus zwei Jugendversammlungen, Zeltlager, Grillfest und einer Weihnachtsfeier zusammensetzte. Bürgermeister Ralf Meßmer nahm anschließend die Entlastung der Vorstandschaft wahr und nutzte die aber auch, dem Verein für sein Engagement in der Gemeinde zu danken.

Fridolin Aierstock vom Alemannischen Narrenring (ANR) ehrte verdiente Zunftmitglieder mit Orden des Alemannischen Narrenrings: Den Hästrägerorden erhielten Sonja Zunker und Roi Zunker, mit dem Ehrenorden mit Silberkranz wurden Gabi Etzel und Kathrin Fischer ausgezeichnet.