Irma Bosch feiert ihren 90. Geburtstag

Am Donnerstag, 8. Februar, hat Irma Bosch aus der Raiffeisenstraße 71 in Unterteuringen im Kreise ihrer Familie ihren 90. Geburtstag feiern dürfen.

Am gestrigen Donnerstag hat sie Bürgermeister Ralf Meßmer besucht und der Jubilarin die Glückwünsche der Gemeinde verbunden mit einem Geschenkkorb überbracht. Glückwünsche erhielt sie auch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Am 8. Februar 1928 hat Irma Bosch in Waltenweiler das Licht der Welt erblickt. Nach ihrer Schulzeit unterstützte sie ihre Eltern im landwirtschaftlichen Betrieb. „Bei meiner Mutter habe ich das Kochen gelernt“, erinnerte sie sich. Diese Fertigkeit sollte sie auf ihrem weiteren Weg begleiten, denn als sie ihren Mann Hermann 1948 kennengelernt hatte, zog sie nach der Hochzeit 1950 in der Oberteuringer Kirche zu ihm nach Unterteuringen. Neben der Landwirtschaft betrieb das Ehepaar dort auch das Gasthaus „Sonne“.

„Wir hatten immer feste Stammgäste, die vor allem von meinen leckeren Hähnchen begeistert waren“, sagt sie. Das Rezept der Zubereitung werde aber nach wie vor ihr Geheimnis bleiben, lässt sie wissen.

1951 wurde Sohn Robert geboren und drei Jahre später Tochter Monika.

Bis 1987 stand Irma in der Wirtshausküche und hinter dem Tresen, bis dann die Tochter nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau die Gastronomie verantwortlich übernahm. Für Irma Bosch war dies jedoch kein Grund, sich aufs Ruheteil zurückzuziehen, sondern half sowohl im Gasthaus als in der Landwirtschaft mit. „Meine Mutter hat noch bis vor drei vier Jahren beim Äpfelauflesen mitgeholfen“, berichtet Sohn Robert.

In den Jahren 2007 und 2008 musste sie dann aber schmerzliche Verluste hinnehmen: Nachdem ihr Mann Hermann 2007 verstarb, musste sie ein Jahr später von ihrer Tochter Abschied nehmen.

„Ich bin zwar ein bisschen zittrig, aber sonst fühle ich mich noch ganz wohl“, meint die Jubilarin, die im Kreise ihrer Familie mit zwei Enkeln und einem Urenkel ihren Ehrentag begehen konnte.