Iris Amann wird Vizemeisterin im Kugelstoßen

Bei den Württembergischen Hallenmeisterschaften der Schülerklassen U16, die am Samstag in der Ulmer Messehalle ausgetragen wurden, hat Iris Amann vom SV Oberteuringen die beste Platzierung erreicht. Mit 9,86 Metern im Kugelstoßen schrammte sie nur knapp am Sieg und der Zehn-Meter-Marke vorbei. Auch andere Leichtathletinnen vom See schlugen sich am Wochenende achtbar.

Luzia Eppler, die ebenfalls für den SV Oberteuringen startet, wurde im Weitsprung der Klasse W15 mit 4,80 Metern Achte. Ihr Vereinskollege Jannik Fritz (M15) belegte im B-Finale über 60 Metern in 7,94 Sekunden Platz zwei. Ein weiterer Achtungserfolg gelang Svea Heinz von der LG öBK: Die W15-Schülerin siegte im B-Finale über 60 Meter in 8,33 Sekunden.

Katrin Reischmann vom VfB LC Friedrichshafen startete bei der abschließenden Veranstaltung der 38. Oberschwäbischen Crosslaufserie in Vogt. Dabei erkämpfte die 19-jährigen Läuferin hinter Gesamtsiegerin Nadine Grösch (SSV Ulm) den zweiten Platz. Auch in der Gesamtwertung der Frauenklasse wurde Reischmann Zweite. (gkr)