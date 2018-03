In Oberteuringen wird spanisch g’schwätzt

„Hablo espanol“ – Ich spreche Spanisch – heißt es neuerdings in den Räumen von Jung und Alt, in denen ein Spanischkurs begonnen hat, bei dem sich die Teilnehmer alle zwei Wochen treffen. In den eineinhalb Stunden am späten Nachmittag dreht sich alles um die spanische Sprache und Lehrerin Amparo Egas spricht so wenig Deutsch wie nur möglich.

Viele Jahre lang hat die aus Ecuador stammende Amparo Egas an der Volkshochschule in Friedrichshafen Spanischkurse geleitet und nun bietet sie in ihrem Wohnort Menschen die Gelegenheit, ihr Spanisch aufzupolieren. Ihre Arbeit ist rein ehrenamtlich, denn der kleine finanzielle Beitrag, den die Teilnehmer entrichten müssen, ist für die Bezahlung des Raumes gedacht.

„Un pocco de gramática“ – ein bisschen Grammatik – ruft sie den Teilnehmern aufmunternd zu und weiß genau, dass das nötig ist. Die Teilnehmer hören gebannt zu, es ist nur Wiederholung, denn wer in diesem Kurs ist, muss die Grundlagen beherrschen. Verben auf -ar, dann die Verben auf -ir und die Verben auf -er. Es geht immer weiter, reihum darf jeder einen Satz mit einem Verb auf Spanisch bilden. Senora profesora Amparo Egas kommt schnell zu Hilfe, wenn einem die Worte fehlen, korrigiert und gibt neue Ideen, selbstverständlich auf Spanisch. Sie spricht so lange, wiederholt und erklärt, bis die Teilnehmer es verstehen und man sich auf Spanisch verständigt. Es sollte ja auch ursprünglich ein Konversationskurs sein. „Meine Frau und ich gehen sonntags spazieren“ formuliert Wilfried seinen Satz auf Spanisch. „Quantas horas? – Wie viele Stunden? – fragt Egas und wartet geduldig auf die Antwort. Noch mehr Verben folgen.

Vamos a conversar!

Dass „bailar“ tanzen bedeutet und „cantar“ singen, lernt man ebenfalls bei Egas und so erschließt sich einem der Sinn mancher südamerikanischer Hits, die die Charts stürmen. „Vamos a conversar“ – wir werden jetzt eine Konversation führen – so die Ansage und die Frage, was man am Wochenende unternommen hat, was von den Teilnehmern den Gebrauch der Vergangenheit fordert. Das ist nicht einfach, aber alle ziehen mit, auch Marion. Ihre Oma hat früher auf Ibiza gewohnt und deshalb ist sie in Kontakt mit der spanischen Sprache gekommen.

„Der Kurs ist gut, um nicht aus der Übung zu kommen“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich habe hier mehr gelernt als in jedem anderen Kurs und es treibt mich in meinem Spanisch voran“. Und auch Cornelia ist begeistert: „Dieses dauernde Hören ist toll“, meint sie und findet gut, dass die profesora Egas hauptsächlich Spanisch spricht. Zwar bereiten ihr die Vergangenheitsformen Schwierigkeiten, aber sie verweist auf eine App, mit der sie ihr Spanisch in Schwung bringt. Brigitte ist Rentnerin und hat sich entschieden, diesen Kurs zu besuchen. „Ich reise gern und brauche deshalb das Spanisch. Ich möchte spontan und auch richtig sprechen können“, sagt sie. Amparo Egas bleibt gelassen und gibt die Hausaufgabe auf: drei kleine Texte müssen die Teilnehmer schreiben und ganz zum Schluss heißt es für alle: „Hasta la próxima vez!“ – Bis zum nächsten Mal!