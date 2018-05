In Oberteuringen gehen die Lichter nicht aus

Der 7:0-Sieg gegen den SC Friedrichshafen hat der Fußball-Mannschaft des SV Oberteuringen gut getan. Das Kreisliga-Team braucht zwar Punkte, um die Klasse zu halten, aber die Spieler haben trotz der vielen Niederlagen im neuen Jahr nie den Glauben an sich verloren. Michael Krause, Trainer des SV Oberteuringen, der auch kommende Saison dort arbeiten wird, ist stolz auf eine Gruppe, die viel wegstecken kann.

„Wir hatten eine sehr gut Wintervorbereitung und alles lief rund bis zu den ersten Spielen. Dann verletzten sich mehrere Spieler und wir begannen zu improvisieren“, betont Krause. Mit einem 2:2 beim FC Dostluk und einer bitteren 2:3-Niederlage gegen den Meister Brochenzell startete die Mannschaft in die Rückrunde. Zweimal hatte der SV Oberteuringen mit 2:0 geführt und beide Male keinen Sieg errungen. Danach folgten weitere fünf Niederlagen. Richtig weh tat das 1:3 gegen den Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt. Der FC Friedrichshafen gewann beim SVO am 19. Spieltag. Das 1:3 durch Daniel Leibinger (90.) kam zu spät. „Die Mannschaft hat nie den Glauben an sich verloren. Wir mussten in dieser Zeit bis zu vier verletzte Spieler ersetzen und das war nicht einfach. Trotzdem haben die, die noch gesund waren, super mitgezogen“, sagt Krause. Das Wirgefühl war da, was fehlte waren die Punkte. „Der Verein kann stolz sein auf solche Spieler, die trotz Nackenschläge immer wieder aufgestanden sind und weiter gekämpft haben“, meint Krause.

Endlich drei Punkte

Am 21. Spieltag war der Bann dann gebrochen. Lukas Schmidt und Christian Schorpp erzielten die Tore zum 2:0-Sieg gegen den TSV Eriskirch. Es war ein kleiner Strohhalm. Der nächste Nackenschlag folgte am 22. Spieltag. In Achberg spielte der SV Oberteuringen wieder gut mit, musste aber zwei Gegentreffer einstecken. Nico Pfersich und Christoph Vogler trafen für den SVA. Das 1:2 durch Alexander Stibi war zu wenig. Beim 0:0 gegen die VfB U23 war der SVO spielerisch unterlegen, zeigte aber eine starke Moral. An Pfingstmontag feierte der SVO den vierten Saisonsieg und er war ein ganz wichtiger. 7:0 gegen den Tabellenletzten SC Friedrichshafen und der vorläufige Sprung auf Platz zwölf (16 Punkte). „Wir haben noch drei Spiele und ich habe den Spielern gesagt, dass wir bis zur letzten Minute alles geben müssen, um die Klasse zu halten. Die Botschaft kam an“, sagte Krause. Ailingen, Fischbach-Schnetzenhausen und SC heißen die Gegner. Zwei Spiele auswärts, nur eines zu Hause. „Mir ist nicht bange. Die Spieler wissen, was sie tun müssen und sie werden sich für den SVO zerreißen.“

Michael Krause ist überzeugt, dass die Lichter in Oberteuringen nicht ausgehen. Der Klassenerhalt ist machbar, weil die Moral im Team stimmt.