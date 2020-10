In der Mühle Oberteuringen wird Theater für Kinder gespielt

Die Mühle Oberteuringen zeigt am Sonntag, 18. Oktober, ab 15 Uhr das Theaterstück „Ratte Ratzig sieht Rot!“ für Kinder ab sechs Jahren. Karten für vier Euro gibt’s an der Tageskasse. Inhaltliche Kernpunkte des professionellen Theaters aus Tübingen sind unter anderem Chancengleichheit für alle Menschen, Verschmutzung der Weltmeere und die Machenschaften der Schleuser, erklären die Veranstalter. Die Hafenratte Ratzig hat sich alles gemütlich eingerichtet. Sie arbeitet bei der Hafenverwaltung Abteilung „Allessauberwunderbar“ und wohnt in der Brottrommel mitten in der Speisekammer. Doch plötzlich gerät ihr so schön sortiertes Leben aus dem Takt, heißt es in der Ankündigung. Aus allen Ecken der Weltkugel kommen fremde Wanderratten als blinde Passagiere von den riesigen Containerschiffen. Anfangs findet Ratte Ratzig das sehr bedrohlich, bis sie Berry Bill kennenlernt. Er ist eine Landratte von der Gewürzinsel Pikante und erzählt nächtelang zauberhafte Geschichten aus seinem Land. Aber eines Tages ist Berry Bill wie vom Erdboden verschluckt. Wie geht die Geschichte wohl weiter?