Im Haus am Teuringer wächst besondere Mediathek

Sandra Zwerger hat alle Hände voll zu tun. Sie ist die Leiterin der Mediathek im Haus am Teuringer, die im Laufe des Sommers öffnen wird. Doch wenn das Haus am kommenden Sonntag zum Tag der offenen Tür einlädt, wird auch sie schon einmal ihre Türen öffnen, die hellen, bunten Räumlichkeiten zeigen, informieren und Vorfreude wecken. Denn Oberteuringen wird eine besondere Mediathek erhalten.

Die Mediathek am Teuringer ist eine Erweiterung der Katholischen Öffentlichen Bibliothek (KÖB), die seit 30 Jahren ehrenamtlich geleitet wurde und immer rund 3000 aktuelle Bücher zu bieten hatte. Ziel der Mediathek ist ein Bestand von 6000 Medien, die übers Jahr aufgebaut werden. Mit der Zeit will man erfahren, was gefragt ist. „Wild angeschafft“, verspricht Sandra Zwerger,, wird nicht.

Neben Büchern, DVDs und Hörbüchern wird es in der besonderen Oberteuringer Mediathek auch Spiele geben, die an Tischen gespielt werden können, außerdem ausgesuchte Zeitschriften und Magazine. Erfreulich: Alle ehrenamtlich tätigen sechs Frauen, die bisher die KÖB betreuten, unterstützen jetzt Sandra Zwerger am Teuringer. Sie freut sich darauf, dass die Frauen ihre langjährige Erfahrung und Kenntnis „ihrer“ Leserinnen und Leser als wichtigen Baustein einbringen.

Die Öffnungszeiten der Mediathek stehen noch nicht fest, da noch einige Tausend Medien per Hand ins Computersystem eingepflegt und mit neuen Signatur-Schildern beklebt werden müssen. Die Medien werden nach Themen aufgestellt und erhalten eine sogenannte Klartext-Systematik, sodass die Besucher schnell und selbständig finden was sie interessiert. Noch festgelegt werden die Ausleihgebühren und vorbereitet werden Bibliotheks-Ausweise. Zehn Öffnungsstunden soll es pro Woche nach einem Testlauf geben.

Ein Angebot für alle Teuringer

Die Mediathek am Teuringer soll das Zusammenleben aller Oberteuringer stärken, sagt Sandra Zwerger, weshalb bei der Auswahl der Medien darauf geachtet wird, verschiedene Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das heißt, in den Regalen stehen auch Bücher in Großdruck für Menschen mit eingeschränkter Sicht und es wird ein „Leicht zu Lesen“-Regal mit einfacher Sprache geben, bis hin zur Medienbox für Menschen mit Demenz und Alzheimer, deren Angehörigen oder Ehrenamtliche. „Wir möchten dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und die Oberteuringer Gemeinschaft fördern, deshalb spielen in unseren Medien Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ebenso eine Hauptrolle wie Menschen aus allen Generationen“, kündigt Sandra Zwerger an.

Die Mediathek soll ein Ort der Zusammenkunft sein, wo gespielt, gelesen, gearbeitet und entspannt werden darf. Und das auf gemütlichen Sesseln und Lesetischen mit Blick ins Grüne, in der bunten Kinder-Bibliothek mit Sitzsäcken und Hockern, oder an den Bistro-Tischen in der Zeitschriften-Abteilung. Wer will, kann mit seinem Lesestoff auch ins benachbarte Cafe sitzen, um der Lektüre bei einer Tasse Kaffee zu frönen.

Aus Bilderbuch-Trögen können derweil kleinere Kinder ihre Medien selbst erreichen. Alle Kinder- und Jugendbücher sind mit farbigen Etiketten beklebt, so dass die Jüngsten „ihre“ Medien selbst erkennen. Zusätzlich soll es Veranstaltungen wie Kinder-Lesenachmittage, Lesungen und Literatur-Frühstücke geben, bei dem neue Bücher – für die Kinder neue Kinderbücher - vorgestellt werden.

Aufgrund der Besonderheit, mit einer Mediathek in ein Haus wie am Teuringer mit seinen verschiedenen Zielgruppen eingebunden zu sein, wird ein Schwerpunkt das Thema Inklusion sein. Ausgesuchte Medien wird es deshalb auch für Demenz- und Alzheimer-Kranke und deren Angehörige geben.