Im Festzelt bleiben kaum Plätze frei

Fünf absolut tolle und abwechslungsreiche Tage hat der Musikverein Oberteuringen den zahlreichen Besucher auf dem diesjährigen 58. Blütenfest beschert. Schon beim Auftakt am Freitagabend mit dem Vesperhock zeichnete sich die große Resonanz und die freudige Erwartung der immer wiederkehrenden Besucher ab.

Ob die abendlichen jugendlichen Partygäste oder tagsüber die jungen Familien und alteingesessenen Teuringer oder Freunde zünftiger Blasmusik - für jeden war wieder etwas dabei. Dieses vielfältige Angebot wurde nicht nur am 1. Mai, dem Finaltag, wieder dankbar von vielen, zum Teil von weither angereisten Gästen, genutzt. So war am ersten Maimorgen zum Frühschoppen beim musikalischen Auftakt der Gastgeber das Zelt schon wieder fast voll besetzt. Als mittags dann auch noch das Wetter richtig gut wurde, lockte dies noch viele Maiwanderer und Radfahrer sowie junge Familien für eine kleine Pause und Zeit zum Verweilen an. So auch Familie Gentzsch aus Gerbertshaus: „Wir nutzen das Blütenfest als Gelegenheit für einen Familienausflug und waren auch schon öfter hier“, erzählt Familienoberhaupt Marcus, während seine zweijährige Tochter Lina begeistert Karussell fährt. Gegen später werden sie auch das Angebot im Zelt nutzen, um sich zu stärken und werden auch zukünftig immer wieder gerne vorbeikommen.

Hinter so vielen zufriedenen und begeisterten Besuchern steckt unheimlich viel Arbeit und logistischer Aufwand. Dies bestätigte auch die erste Vorsitzende des Musikvereins, Karin Adebahr, in ihrem Resümee der vergangenen Tage: „Egal bei welcher Veranstaltung, es herrschte die ganzen fünf Tage über eine gleichbleibend gute Stimmung.“ Begeistert zeigte sich Adebahr auch über die gelungene Premiere der Gruppe „Freibier“ am Montagabend zum „Tanz in den Mai“ und den reibungslosen Ablauf des Festes durch die fleißige Mitarbeit der rund 250 Helfer vom Musikverein, der Feuerwehr und der Narrenzunft Bitzenhofen.

Für die Musiker selbst ist der Finaltag der Höhepunkt des Blütenfestes. Sie dürfen als Gastgeber den Frühschoppen bestreiten und können im Gegensatz zu den vergangenen Tagen endlich mal wieder selbst zum Instrument greifen. „Alle sind zwar geschafft von den Anstrengungen der letzten Tage, aber völlig glücklich, dass alles so gut lief“, so die erste Vorsitzende. Für sie war es das letzte Blütenfest als Vorsitzende, aber natürlich wird sie auch im nächsten Jahr mithelfen und dabei sein, das steht für Karin Adebahr außer Frage. Schließlich ist sie damit groß geworden und hinein gewachsen, hat sie doch bereits mit 12 Jahren das erste Mal beim Blütenfest mitgeholfen. „Man wächst in einer Musikerfamilie damit auf und so geht es vielen Vereinsmitgliedern bei welchen der Nachwuchs bereits mit dabei ist“, so Adebahr. Eine Art Familienbetrieb also - und das macht vielleicht auch genau den Flair des Blütenfestes aus: Man fühlt sich willkommen und aufgehoben in geselliger Runde und trifft ausschließlich auf fröhliche, zufriedene und entspannte Gesichter. Für viele sicherlich ein guter Grund, auch im nächsten Jahr wiederzukommen.