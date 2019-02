Eric Assous Stück „Illusionen einer Ehe“ hat am Samstagabend die Besucher in der Mühle in die Abgründe der ehelichen Beziehung geführt, bei der ein verzwicktes Beziehungsgeflecht auf die Bühne gebracht wurde. Es war ein niveauvolles Kammertheaterstück, dessen Handlung von der Spannung lebte, die bis zum Schluss aufrecht erhalten wurde.

Die drei Akteure vom Tournee Theater Stuttgart überzeugten mit ihrer hervorragenden schauspielerischen Leistung von Beginn an.

Es fing alles ganz einfach an, mit einer alltäglichen Situation in einer Ehe, mit dem gedeckten Frühstückstisch an dem Felix (Klaus Ellmer) zur Zeitung greift und sich darin vertieft, ohne zu merken, dass seine Ehefrau Ada (Dorothea Baltzer) sich zu ihm setzt und ihn mit ihren Blicken verführen will. „Du weißt es, ich weiß es, du verheimlichst etwas“, startet Ada schließlich die Offensive und will wissen, wie oft er sie betrogen hat. Er gesteht zwölf Affären, sie eine. „Du gehörst mir, ich gehöre dir – eine dritte Person ist ein Einbruch“, zeigt sich Felix entrüstet, die Antwort seiner Frau lässt jedoch nicht lange auf sich warten: „Bei mir wurde zwölf Mal eingebrochen.“

Die Handlung nimmt ihren Lauf und bringt Erik (Dirk Deininger) ins Spiel, den Freund von Felix und gleichzeitig Verdächtiger Nummer eins in der Affäre von Ada, die den Namen ihres Geliebten, mit dem sie neun Monate lang ein Verhältnis hatte, nicht verraten will. Die Spannung, die in diesem Geheimnis steckt, erfasste auch das Publikum, das das Dreiergespann beobachtete und aufmerksam nach einem kleinen Indiz in den Gesten der Schauspieler suchte, um der Auflösung des Beziehungsknotens näher zu kommen. Ob Erik wirklich derjenige war, mit dem Ada ihren Mann betrogen hat, bleibt bis zum Schluss offen.

Ein leichtes Unbehagen erfasste den Betrachter, als Ada und Erik alleine auf der Bühne waren und sie einfühlsam und sanft fragte: „Wie geht es dir?“ In diesem Augenblick spürte man das, was nicht ausgesprochen wurde. Eins kommt jedoch heraus: Felix hat Ada mit Eriks Frau Brigitte betrogen. „Meine Qual war es zu wissen, mit wem du mich betrogen hast, deine Qual ist es nicht zu wissen, mit wem ich dich betrogen hab“, sagte Ada, um mit einem „Und jetzt küss’ mich“, hinter dem kleinen rosa Paravent zu verschwinden.

Dem Publikum gefällt’s

Auf feine Art hat der französische Autor Eric Assous in seinem Stück, der neuesten Komödie, die verzwickte Handlung vorangetrieben. Für die Schauspieler vom Tournee- Theater Stuttgart gibt es das Stück schon eineinhalb Jahre lang in ihrem Programm und ist ideal, um damit auf Tournee zu gehen. „Mir gefallen diese Stücke, weil man wenig Personal und wenig Requisiten braucht, weil im Mittelpunkt nur die Beziehung steht“, verriet Klaus Ellmer.

Ein Genre, das eher in städtischen Regionen zu Hause sei, aber auch sonst gut ankomme. Der Applaus in der Mühle ließ keinen Zweifel daran.