Ihse unterstützt Kinderstiftung Bodensee

Bei der Eröffnungsfeier des Firmenneubaus haben Ihse-Mitarbeiter Spenden für die Kinderstiftung Bodensee gesammelt. Geschäftsführer Enno Littmann hat zusammen mit Maskottchen Draco den Scheck über 500 Euro an Nicole Aich von der Kinderstiftung Bodensee übergeben.

Seit Januar 2019 verfügt die Ihse über eine neue, repräsentative Firmenzentrale direkt an der B 33 in Oberteuringen-Neuhaus. Im Rahmen der Eröffnungsfeier hatten die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich an einer internen Spendenaktion zu beteiligen. Enno Littmann bekam bei der Übergabe des Schecks tatkräftige Unterstützung vom jüngsten Zuwachs der Firma, dem neuen Firmenmaskottchen Draco, das sich auf der Eröffnungsfeier erstmals der Öffentlichkeit zeigte.

Nicole Aich von der Kinderstiftung Bodensee bedankte sich für die Unterstützung. Das Geld fließt in verschiedene Projekte im Bodenseekreis zur Unterstützung von Kindern in benachteiligten Lebenssituationen und zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jungen.