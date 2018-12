„I wünsch mir Weihnacht ohne Hektik“

Ein poetischer Nachmittag mit Mundart-Gedichten begleitet von gemütlicher Stubenmusik hat am Sonntagnachmittag die zahlreichen Besucher der Mühle auf die Adventszeit gestimmt. Dabei trug das schwäbische Poetentrio Marie-Luise Sprenger, Erika Walter und Amelie Fesseler in ihren Gedichten und Anekdoten die Freuden und Sorgen der Vorweihnachtszeit mit viel Humor vor und bereiteten den Gästen einen kurzweiligen Nachmittag.

„Advent, Advent – a jeder rennt“ fing Marie-Luise Sprenger mit ihrem ersten Gedicht an, das sich um die Hektik drehte, in einer Zeit, die eigentlich eine besinnlich sein sollte. „Öffne dein Herz, denk net immer an de Kommerz“ kam unvermittelt der Ratschlag in Reimform. Im Wechsel spielten sich die drei Mundartdichterinnen die Themen zu, ernteten nach jeder Darbietung viel Applaus für den feinen Humor, den sie in ihren Gedichten verpackten und sie in breitem Schwäbisch vorgetrugen.

Musik zum Entspannen

Zwischen den Blöcken mit den Gedichten spielten die vier Musiker Mathias Beiter,Christian Freisleben, Heinrich Haas und Jürgen Sprenger mit ihren Eigenkompositionen eingängliche Stubenmusik mit Gitarre, Ziehharmonika, Bariton und Trompete, bei der man sich zurücklehnen konnte. Spitzfindig nahm sich dann Erika Walter in ihrem Gedicht den Prototyp des Mannes vor, der vor Weihnachten panisch nach einem Geschenk für seine Frau suchte und der nach einer Einkaufsodyssee bei einem Negligé landete. „'S wär gscheiter er hät was denkt, ond mir paar Angoraschlüpfer gschenkt“, kam die prompte Antwort der Ehefrau aus der Anekdote, die für viele Lacher sorgte.

Im Gegenzug erzählte Amelie Fesseler in einer ihrer Geschichten vom Einkaufsbummel in der Stadt und nahm die Zuhörer mit von Laden zu Laden, bis zur Endstation Christkindlesmarkt, wo sie mit ihrer Freundin einen Glühwein trank. „Der steigt zu Kopf, die Knie sin am zittre“, erzählte sie. Dann noch eine Waffel, die sich mit dem Glühwein nicht vertrug und ein leichtes Bauchweh kam dazu, doch das Fazit ließ nicht lange auf sich warten: „Gschenk hän I koine, aber nett isch gwesen.“

Nicht zu vergessen das Wunschgedicht von Marie-Luise Sprenger, in dem sie vortrug, wie Weihnachten früher war und wie sie sich Weihnachten wünsche. „I wünsch mir Weihnacht ohne Hektiktreiben und Zeit zum Stehenbleiben“, trug sie nachdenklich vor und fügte hinzu: „A Weihnacht mit viel Schnee und a zugfrorner Bodensee.“

Das Trio wurde mit viel anerkennendem Applaus verabschiedet und die vier Musiker spielten noch einige Stücke im gemütlichen Ambiente.