Hilfe aus Oberteuringen: Dank „Shimshal“ entsteht in Pakistan ein Wohnprojekt für Mädchen und Frauen

Am 24. November 2002 wurde das Schulprojekt Shimshal im Zentrum der vier höchsten Bergmassive Himalaya, Karakorum, Hindukusch und Pamir im Norden Pakistans auf Initiative des Vereins „Shimshal“ mit Sitz in Oberteuringen gegründet. Shimshal ist eines der abgelegensten Dörfer Pakistans auf 3200 Meter Höhe, unweit der Grenzen zu China und Afghanistan.

Auch im 17. Jahr danach kann die Initiatorin und Vorsitzende des Vereins, Wilma Rehkugler, von ihrer jüngsten Reise vom 11. Juni bis zum 12. Juli von einer „weiterhin guten Entwicklung“ berichten, sowohl über das Schulprojekt „Shimshal“ als auch über das Wohnprojekt für 80 bis 100 Mädchen und Frauen in Karimabad. Die feierliche Einweihung des Wohnprojektes war dieses Mal der Höhepunkt ihrer Reise.

Wilma Rehkugler begrüßt die ersten Bewohnerinnen des Wohnheimes in Karimabad anlässlich der Eröffnungsfeier. (Foto: privat)

„Ich muss mich hier erst einmal wieder zurechtfinden und die Eindrücke auf mich einwirken lassen, die ich auf meiner Reise nach Shimshal und Karimabad gewonnen habe“, sagt Wilma Rehkugler, als sie nach einem Monat Aufenthalt in Pakistan wieder nach Hefigkofen zurückgekehrt war. Für die nimmermüde Vorsitzende des Vereins „Shimshal“ (mit einer konstanten Mitgliederzahl von 160 deutschlandweit) ist das Dorf Shimshal irgendwie ihr „zweites Wohnzimmer“ geworden.

Deshalb machte sie sich zusammen mit ihrem Reisebegleiter Josef Schmeh von Friedrichshafen aus über Istanbul nach Islamabad am 11. Juni auf, um nach dem Rechten zu schauen in ihrem „zweiten Wohnzimmer“. „Ich weiß gar nicht mehr, die wievielte Reise das jetzt war, weil ich in den 17 Jahren einige Jahre zweimal dort hingereist bin“, meint sie. Übrigens: Sämtliche Reisen hat sie alle selbst finanziert.

Das Hauptaugenmerk ihres einmonatigen Aufenthalts richtete sich allerdings dieses Mal auf das Wohnheim für Mädchen und Frauen in Karimabad und natürlich mit denen damit verbundenen bürokratischen Modalitäten. Im Sommer 2017 wurde der Bau des Wohnheims in Karimabad, der Hauptstadt der Region Hunzal, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zugesagt und die Entstehung ging dann auch sehr schnell voran.

Der Hintergrund des Projektes, für den sich der Verein „Shimshal“ einsetzt, ist es, dort unterstützungsbedürftige Mädchen und Frauen aufzunehmen, die aus in erster Linie armen oder besonders kinderreichen Familien kommen, um ihnen von dort aus die Möglichkeit zu geben, ein College oder eine Universität zu besuchen.

„Immer wieder werde man damit konfrontiert, dass es viele Waisen und Halbwaisen in Shimshal gibt, stellt Rehkugler fest. Meistens seien es die Männer der Familien, die am Berg als Sherpas oder bei anderen Unfällen ihr Leben verlieren würden, meint sie.

Eröffnung zunächst verschoben

Über den Karakorum Highway, der wieder einmal durch Erdrutsche sehr schlecht befahrbar, hatten Wilma Rehkugler und ihr Begleiter am zweiten Tag nach ihrer Ankunft Karimabad erreicht. „Seit dem letzten Besuch Ende September bis Anfang Oktober 2018 war viel geleistet worden“, erzählt sie zufrieden.

Zu verdanken sei dies nicht nur dem bewilligten Zusatzantrag vom BMZ sondern auch dem unermüdlichen Schaffen den Verantwortlichen vor Ort Mohamed Abbas, Wahab Ali Schah und seinem Bruder Qudrat Ali Shah und natürlich den fleißigen Arbeitern, stellt sie lobend fest.

Wilma Rehkugler mit den Verantwortlichen des Wohnheimprojektes (von links): Mohamed Abbas, Wahab Ali Schah und Qudrat Ali Shah. (Foto: privat)

Die Wohn-und Schlafräume sind komplett eingerichtet, die Küche mit einem Vorratsraum und Esszimmer mit Stühlen und Tischen, Computerraum und Bücherei sind ebenfalls fertig – was allerdings noch fehlt sind die Balkongeländer. „Es ist ein großer Schritt in die Zukunft für junge Mädchen und Frauen“, meint sie.

Der ursprünglich geplante Eröffnungstermin musste allerdings auf den 30. Juni verschoben werden, weil Imtiyaz Ahmed aus Shimshal, der beste Freund von Abbas und Wahab, mit einer Seilschaft durch eine Lawine in den Tod gerissen wurde – ein Schicksal, dass in dieser Region immer wieder Sherpas ereilt.

Sehr guter Gesamteindruck

„Wir haben aus diesem Grund unsere Pläne ändern müssen und sind nach Shimshal gefahren“, weiß Rehkugler. Dort angekommen und herzlichst begrüßt, habe sie einen sehr guten Gesamteindruck von der Schule und Kindergarten erhalten.

„Es sind genügend Lehrer für alle Fächer vorhanden“, so ihr Urteil. Personelle Veränderung hätte es während ihres Aufenthaltes in der Gemeindeverwaltung gegeben. So sei Hassan, der vom ersten Tag der Schuleröffnung dort Lehrer war, als Bürgermeister-Nachfolger von Shaheem Karim gewählt worden, der sein Amt nach fünf Jahren zur Verfügung stellte.

Seit 2002 hat der Oberteuringer Verein „Shimshal“ den Bau einer Schule in dem auf 3 200 Meter Höhe gelegenen Dorf Shimshal gefördert. Das Ergebnis ist ein eine schmucke Anlage mit Schulgebäude, Kindergarten und Lehrerhaus, samt Solaranlage (von links). (Foto: privat)

Mit dem Versprechen, die Schule durch den Verein auch in den nächsten zwei Jahren zu unterstützen, hieß es Abschied nehmen von Shimshal, wie immer mit etwas Wehmut, um rechtzeitig bei den Eröffnungsfeierlichkeiten des Wohnheims in Karimabad zu sein.

„Es ist ein rundum schönes Fest gewesen“, erinnert sich die Shimshal-Vorsitzende an die Eröffnungszeremonie. Zu den Bewohnerinnen, Projektleitern und Handwerkern, hätten auch der Generalkonsul von Hunza und Präsidenten der nördlichen Gebiete Platz genommen, sagt sie.

Die Balkon-Geländer fehlen noch, aber sonst ist alles an dem Wohnheim für Mädchen und Frauen in Karimabad zur Eröffnung fertig geworden. (Foto: privat)

„Ich habe in einer Rede meiner Freude Ausdruck gebracht, dass dieses Gebäude nun in der vorgesehenen Zeit fertig geworden ist und vielen Mädchen und Frauen die Möglichkeit einer Weiter-und Fortbildung gibt“, betont sie.

Nach einigen Tagen, die ausgefüllt waren mit Abrechnungsarbeiten für das Gebäude, sei es dann vor der Rückreise zum Polofestival nach Shandur gegangen, erzählt Wilma Rehkugler. „Das Festival am Shandur-Pass im Bezirk Chitral von Khyber Pakhtunkhwa ist dafür bekannt, das höchstgelegene der Welt zu sein, weil es auf 3800 Meter Höhe liegt“, weiß Rehkugler.

Nach einer „sehr schönen erlebnisreichen Reise“ geprägt durch die „sichtbaren Erfolge“ aber auch durch das „Wiedersehen mit vielen Freunden und Familien“ hieß es Abschied nehmen. Ein Abschied allerdings, der allerdings nur von relativ kurzer Dauer sein dürfte, denn wer Wilma Rehkugler kennt, der weiß, dass sie ihre nächste Reise in ihr „Zweites Wohnzimmer“ schon im Kopf geplant hat.