Heiße Rhythmen für eingefleischte Fans und Cajun-Grünschnäbel

Mit heißer Musik aus dem Süden der USA haben Zydeco Annie & Swamp Cats am Freitag Stimmung in der Oberteuringer „Mühle“ gemacht. „The Spirit of New Orleans“ heißt ihr Programm und verspricht „Großes Kino für Auge und Ohr“ mit Zydeco- und Cajun-Musik.

Wer versehentlich im Konzert gelandet ist, wird von Frontfrau und Kreativherz Anja Baldauf alias Zydeco Annie charmant aufgeklärt. Es handle sich um eine schnelle, tanzbare, – sie wiederholt – tanzbare, Musik aus Louisiana und habe rein gar nichts mit Dekoration zu tun. Sie werde später darauf zurückkommen.

Und dann wird richtig eingeheizt. Was da an Rhythmen aus den Sümpfen des Mississippidelta aufsteigt, begeistert die eingefleischten Fans der Band genauso wie die Cajun-Grünschnäbel im Publikum. New Orleans gilt als die Wiege des Jazz, der aus der Verschmelzung vieler kultureller Einflüsse entstand und zu dem Menschen unterschiedlichster Herkunft beitrugen. Und so sind es vor allem Bluesstücke, die die tiefsten wie die höchsten Gefühle transportieren. Einen besonderen Reiz machen die französisch-englisch klingenden Texte aus, die sich aus der Kehle von Sänger Frédéric Berger winden und dessen Stimme zwischen Kopf und Kehle Oktavensprünge vollzieht. Das klingt, vibriert und scheppert im eigenwilligen Kreol-Mix, unterstrichen und verstärkt von den beiden Metallkämmen, mit denen der bayrische Franzose sein Louisiana Rubboard bearbeitet. Das, was ihm da vor der Brust hängt, stammt nicht von einer zerbeulten Ritterrüstung, sondern ist ein Waschbrett für Percussion. Die Texte der Band stammen aus Bergers Feder, die Melodien kommen aus Annie. Das ist nicht nur metaphorisch zu verstehen, sondern im wörtlichen Sinn.

Liebe auf den ersten Ton

Zwischen den Songs erzählt sie, wie sie zum Zydeco kam. Als Akkordeon-Studentin lernte die schwäbische Bayerin Straßenmusik in New Orleans kennen und bezeichnet dies als „Liebe auf den ersten Ton.“ Ihre Lieder schreibt sie, wo immer sie ihr in den Sinn kommen, auch schon mal beim längeren Warten auf den Sohn im Auto, wo sie glücklicherweise die Melodica dabei hat.

Annie ist eine Meisterin am Klavier, ein musikalischer Wirbelwind mit Akkordeon und Cajun-Akkordeon, ihre Musik wie mardi gras, crawfish und hurricane. Wenn Annie Melodica spielt, fließt ihr Atem durch ihren Körper ins Instrument, Herz und Seele der Musik finden Resonanz, perlen bis in die Zehenspitzen. Was für ein Wahnsinnsblues! Sie ist die Königin, die First Lady des Zydeco in Europa, eine Würdigung, die die Band ihr mit dem Stück „Zydeco Queen“ zu Füßen legt. Seit 14 Jahren spielen sie zusammen, rund 80 Auftritte pro Jahr führen sie quer durch Europa. Zur musikalischen Familie zählen ebenso der aus Italien stammende Gitarrist Marco Piludu am Bass, Schlagzeuger Stefan Baldauf und Gastmusiker Helt Oncale, dessen Einsätze an Fiddle und Gitarre das Konzert mit weiteren Höhepunkten bereichern und der die Swamp Cats zur einzigen Zydeco Band in Europa macht, die einen Musiker aus New Orleans dabei haben.

Mit Worten ist das Konzerterlebnis nur als Appetithäppchen zu beschreiben. Erlebt haben es die Besucher in der Mühle hörend, klatschend und zum Schluss tatsächlich: tanzend. Wer Lust bekommen hat auf Zydeco Annie & Swamp Cats darf sich freuen. Am 26. Mai spielen sie um 20 Uhr im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen.