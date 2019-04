Haus am Teuringer wird nochmal teurer

Das Haus am Teuringer kostet die Gemeinde noch mehr Geld als bisher angenommen. Im Haushaltsplan für 2019 wurden 420 000 Euro zusätzlich veranschlagt. Damit steigen die Gesamtkosten für das Mammutprojekt auf 14,7 Millionen Euro, zuletzt war man von etwas über 14,2 Millionen Euro ausgegangen. Ursprünglich wurden für das Gebäude zwölf Millionen Euro veranschlagt, noch im Herbst 2017 hatte man mit 13,35 Millionen Euro geplant. Die Haushaltssatzung 2019 soll in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom Mittwochabend (17.30 Uhr) verabschiedet werden.

Farbe bekennen heißt es seitens der Gemeinde, was die Kosten für das Haus am Teuringer betrifft im Rahmen der Haushaltsplanung. Aufgrund von fehlender Schlussrechnungen seien die Kosten lange unklar gewesen, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer. Noch immer könne man die Gesamtkosten nicht abschließend beziffern. Klar ist jetzt aber, „dass nochmal höhere Aufwendungen da sind“, sagt Meßmer. Deshalb habe man jetzt die 420 000 Euro in den Haushalt eingestellt, das Haus am Teuringer wird also etwa 14,7 Millionen Euro kosten.

Was sind die Gründe? Zum einen Preissteigerungen am Bau, zum anderen ungeplante Kosten, die im Lauf des großen Projektes entstanden seien, sagt der Bürgermeister. Für Oberteuringen ist die ungeplante Nachzahlung besonders bitter, da man momentan jeden Euro für den Schul-Neubau braucht, der rund acht Millionen Euro kosten wird. „Natürlich tut das weh“, sagt Meßmer. Unterm Strich liege man mit der Kostensteigerung bei rund zehn Prozent, „das ist noch erträglich, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Projektsteuerer Joachim Keinarth soll die Kosten(steigerung) in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung nochmals im Detail erläutern.

Dank der gut laufenden Konjunktur stehen die Zeichen in der Rotachgemeinde grundsätzlich auf Wachstum: Der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Ein- und Ausgaben abbildet, hat 2019 ein Volumen von 12 110 000 Euro, 2018 waren es noch 11 585 000 Euro. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer blieben mit 2 450 000 Millionen Euro konstant. Ein Plus von 200 000 Euro gibt es beim Einkommensteueranteil.

Obwohl der Hebesatz um 1,2 Prozentpunkte gesenkt wurde, muss Oberteuringen aufgrund gestiegener Steuerkraft 66 000 Euro mehr an Kreisumlage bezahlen (1 966 000 Euro). Die Personalausgaben sind um 247 750 Euro gestiegen. Hier schlagen laut Meßmer erstmals die Kosten für das Haus am Teuringer für ein ganzes Jahr zu Buche, was Kindergarten, Reinigungskräfte und die Mediathek betreffen. Dazu kommen tarifliche Erhöhungen der Gehälter. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 134 000 Euro von 630 000 (2018) Euro auf 496 000 Euro gesunken. „Die leicht positive Entwicklung bei den Steuern kann die Personalkosten momentan nicht auffangen“, sagt Meßmer, deshalb gehe die Zuführungsrate zurück. „Aber wir haben einen soliden, ausgeglichenen Haushalt.“

Für die Überlandhilfe im Fall des Brandes in Hefigkofen fallen bei der Gemeinde laut Meßmer rund 40 000 Euro an. Ein Ratsinformationssystem wird rund 35 000 Euro Kosten, alle Unterlagen rund um die Gemeinderatssitzungen sollen dabei digital bereitgestellt werden. Dazu kommen neue Kosten für die Schulsozialarbeit, für Bebauungsplanverfahren im Zuge der Schulplanung und zur Vorbereitung von kleineren Baugebieten. Weitere Mittel werden laut Meßmer benötigt für den Beitritt zum Breitband-Zweckverband und die Straßenunterhaltung.

Eine Million für Grunderwerb

Der größte Brocken bei den Investitionen im Vermögenshaushalt fällt auf den Posten Grunderwerb, schließlich will man künftig wieder kleinere Baugebiete erschließen in Oberteuringen. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Meßmer, durch den Verkauf von Bauplätzen werde letztlich wieder Geld zurückkommen. Für 136 000 Euro wird das Dachgeschoss im gemeindeeigenen Gebäude in der Eugen-Bolz-Straße ausgebaut, um hier notfalls Obdachlose unterbringen zu können. 120 000 Euro sind eingeplant für den Hochwasserschutz entlang der Rotach.

100 000 Euro sind vorgesehen für die Planungskosten für die Verlegung der Tennisplätze des SVO. Das alte Gelände benötigt die Gemeinde für den Schulneubau. Auch in die Renovierung des alten Schulgebäudes will die Gemeinde nochmal 50 000 Euro stecken. Schließlich müssten die Kinder hier noch drei Jahre lang lernen. Insgesamt plant die Gemeinde Investitionen von 2 150 000 Euro. Um diese zu finanzieren, muss Oberteuringen laut Haushaltsplan 600 000 Euro neue Schulden aufnehmen. Meßmer hofft aber auf ein gutes Rechnungsergebnis für 2018, so dass die Kreditaufnahme vielleicht nicht nötig sein wird.

„In den nächsten drei bis vier Jahren hat die Schule Vorrang“, sagt Meßmer mit Blick in die Zukunft, man werde sparsam haushalten und immer Geld für den Neubau der Teuringer-Tal-Schule auf die Seite bringen.

Eckdaten Haushalt Oberteuringen 2019

Volumen Verwaltungshaushalt: 12 110 000 Euro (2018: 11 585 000)

Einnahmen: Gewerbesteuer 2 450 000 Euro (2018: 2 450 000)

Einkommensteueranteil: 3 665 000 Euro (2018: 3 465 000)

Umsatzsteueranteil: 225 000 Euro (2018: 200 000)

Schlüsselzuweisungen 1 648 000 Euro (2018: 1 645 000)

Ausgaben: Gewerbesteuerumlage: 448 000 Euro (2018: 480 000), FAG-Umlage: 1 475 500 Euro (2018: 1 362 000)

Kreislumlage: 1 966 000 Euro (18: 1 900 000), Personal: 247 750 Euro Mehrausgaben zu 2018

Zuführungsrate: 496 000 Euro (630 000 Euro)

Investitionen (Vermögenshaushalt): 2 150 000 Euro, davon:

Grunderwerb: 1 038 000 Euro

Haus am Teuringer: 420 000 Euro

Ausbau Dachgeschoß Eugen-Bolz-Straße 13: 136 000

Hochwasserschutz: 120 000 Euro

Zuschuss SVO/Tennis: 100 000 Euro

Feuerwehr: 73 000

Renovierung Teuringer-Tal-Schule: 50 000 Euro

Straßenbeleuchtung: 35 000 Euro

Neuverschuldung: 600 000 Euro