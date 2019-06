Mit langem, begeistertem Applaus haben die Besucher in der ausverkauften Mühle am Freitagabend das Comedy-Duo „Hillu’s Herzdropfa“ verabschiedet. Zum dritten Mal waren Hillu Stoll und Franz Auber mit ihren Kultfiguren, der Lena und dem Maddeis, in der Mühle. Die zwei „vo dr Alb ra“ haben auch am See ihr Stammpublikum, das aus weitem Umkreis anreist.

In ihren Geschichten „ganz aus dem wirklichen Leben“ folgt Pointe auf Pointe – und jede sitzt und schon die erste zündet. Allein kommt der Franz auf die Bühne und bruddelt, dass die Hillu immer nicht fertig werde. Damit ist schon angedeutet, dass die üblichen Klischees über die Frauen reichlich bedient werden – man weiß, wie‘s gemeint ist, und genießt. Zudem hat hier die Frau Haare auf den Zähnen und teilt ihrerseits kräftig aus. Als er entschieden nach ihrem Auftritt ruft, erklärt sie aus dem Off, dass sie noch „im Kostüm der Liebe“, sprich „nacket“, sei. In dieser Richtung gibt es immer wieder Anspielungen, die aber nie verletzend wirken. Dann kommt sie auf die Bühne, als kleines Mädle, das seinen Babba sucht. Er überdeckt sie mit boshaften Bemerkungen, doch sie kontert munter und das kommt an.

Szene reiht sich an Szene, jetzt mit dem Maddeis und der Lena: er ein bissle begriffsstutzig, sie dafür umso resoluter. Herrlich, wie er am Sonntagmorgen zum Apfelschälen eingeteilt ist und es absolut nicht schafft, die Schälmaschine an die Tischplatte zu montieren. Die geschwätzige Nachbarin Babett, die zum Schnorren kommt, schafft das natürlich mit links und ratscht und ratscht. Eine Glanznummer ist Lenas Besuch im Edel-Schuhgeschäft. Vom smarten jungen Verkäufer als „junge Frau“ tituliert, hat sie an allem was auszusetzen – wie kann der Schnösel der molligen Bäuerin auch sündteure Versace- und Gucci-Modelle anbieten.

Lacher folgt auf Lacher, dazu die Erkenntnis, dass es in der Alltagsrealität zwar nicht so heftig zugeht, dass aber durchaus Gemeinsamkeiten zu entdecken sind. Als Kochgehilfin in der feinen Küche bekennt sie, dass sie den angeblich edlen Wein mit zwei Weizen hinunterspülen musste. Köstlich aufgemotzt tauchen die zwei als „crazy“ Bikerbräute auf, er als hochgewachsene Blondine, etwas langsam von Begriff, schließlich hat sie nicht das „Schymnasium“ besucht. Natürlich schwören sie auf Harley-Davidson, ein Lover mit Kawasaki kommt nicht in Frage. Genauso ist’s beim Bulldog: bloß kein grüner, sondern nur ein roter, ein Massey-Ferguson-Traktor darf’s sein. Schlimm nur, wenn man damit den in den Mist gefallenen Maddeis in die Scheune bringen will und die Schaufel nicht hineinpasst. Auch diesmal dürfen die „Heggascheißer“ nicht fehlen, die Besucher aus dem Großraum Stuttgart, die auf der Alb genauso beliebt sind wie die Preußen in Bayern.

Trotz der halbstündigen Pause ist die Spannung danach schnell wieder aufgebaut. Fazit: Mit ihrem Programm „Dobblet gmobblet“ haben die zwei Erzkomödianten von der Schwäbischen Alb wieder glänzende schwäbische Comedy geboten.