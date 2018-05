Hahn macht sich ein Bild vom „Haus im Teuringer“

MdL Martin Hahn (Bündnis 90/Grüne) ist am Montag zum Kennenlern- und Informationsbesuch zu Bürgermeister Ralf Meßmer und dem Gemeinderat ins Oberteuringer Rathaus gekommen. Später machte er sich ein Bild vom Inklusionsprojekt „Haus am Teuringer“, das die Gemeinde für mehr als 14 Millionen Euro in Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau verwirklicht hat. Der im Baugebiet „Bachäcker“ umgesetzte Inklusionsgedanke im „Lebensraum Campus“ wird landesweit schon vor der Eröffnung im Juni viel beachtet.

Die Gemeinden in seinem Wahlkreis kennenzulernen und Kontakte zu ihnen zu halten ist für ihn wichtig, sagte Hahn bei seinem ersten Treffen mit dem seit einem halben Jahr im Amt befindlichen Bürgermeister. Als MdL in Baden-Württemberg fühle er sich auch als Ombudsmann. Ralf Meßmer sprach notwendige Entwicklungen wie die Ausweisung von Gewerbeflächen an. Die Gemeinde hat fast keine mehr, weshalb der Bürgermeister entsprechende Flächengenehmigungen anderswo rügte.

Kommunen sollen mehr zusammenarbeiten

Hahn will „interkommunale Gewerbegebiete“ und forderte eine entsprechende Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen. Der Flächenverbrauch sei auch in seiner Partei ein „großes Thema“, erst recht in einer prosperierenden Region wie hier. Für alle, so Hahn, sollten Möglichkeiten der Ausweisung geschaffen werden, plädierte er. In Sachen „interkommunale Gewerbegebiete“ dürfe es aber nicht so sein, dass die eine Gemeinde in Wohnungen und Kindergärten investieren und die andere neue Gewerbegebiete ausgewiesen erhalte, bemerkte Gemeinderat Franz Keller. Firmen am Ort und deren Klein-Strukturierung zu erhalten ist sein Wunsch.

Das „Haus am Teuringer“, das am 8. Juni eingeweiht wird, macht Oberteuringen nicht nur als Lebensort im Alter interessant, hier treffen sich verschiedene Generationen: Bereits mit Leben erfüllt ist das Kinderhaus mit einem dreigruppigen Kindergarten. Ein Angebot, das dazu passt, dass die heutigen besseren Betreuungsmöglichkeiten Veränderungen in der Familienstruktur schaffen. Nach Überzeugung von Gemeinderat Franz Keller wird mit dieser Vorzeigeeinrichtung jungen Familien vor Ort geholfen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Im Haus gibt es ferner einen Marktplatz, an den sich ein Tagescafe, eine Mediathek, der Familientreff und das Servicezentrum mit Gemeinschaftsräumen anschließen. Die Stiftung Liebenau ist mit einem Bildungs-, Begegnungs- und Förderzentrum für Menschen mit Behinderungen am Marktplatz beteiligt. Gegenüber dem Haus am Teuringer Gebäude hat die Stiftung bereits ein Pflegeheim belegt.

Lob gab es von Hahn nicht nur für die Einrichtung, die Oberteuringen für Wohnungssuchende interessant macht, sondern auch von deren fußläufigen Erreichbarkeit und der verkehrlichen Anbindung. Was in Oberteuringen geleistet wurde sei ein Beitrag, das „Land in der Fläche attraktiv zu halten“. In der Region liege Oberteuringen „mittendrin“, sieht er in den Angeboten die Top-Themen in Sachen Attraktivität getroffen. Wobei eine „Verstädterung“ nicht der Wunsch der Oberteuringer wäre, wie Bürgermeister Meßmer weiß.