Grundschüler leisten ihren Beitrag zum Klimaschutz

An der Teuringer-Tal-Schule wird zwar freitags noch nicht gestreikt und für den Klimaschutz demonstriert. Trotzdem hat sich die Klasse 4a von Gisela Roleder intensiv mit dem Thema Umweltschutz beschäftigt. Die Ergebnisse wurden mittlerweile vor der gesamten Schule präsentiert, eine liebevoll gebaute Ausstellung ist so entstanden. Ein gelungenes Beispiel dafür, wie Kinder bereits im Grundschulalter für das wichtige Thema sensibilisiert werden können.

„Was ist die umweltfreundlichste Art, die Nährstoffe eines Liters Apfelschorle zu sich zu nehmen?“ – dieses Rätsel bildete den Abschluss der Präsentation von Viertklässlern an der Teuringer-Tal-Schule zum Thema Klima- und Umweltschutz vor der versammelten Schule. Rund eine Woche grübelten die Schüler über der Aufgabe.

Doch von Anfang an. Gisela Roleder unterrichtet die Kinder seit eineinhalb Jahren, sie hat sie ab der dritten Klasse übernommen. „Seit dem haben wir das Thema Umweltschutz immer wieder behandelt“, sagt die Lehrerin. „Wie wichtig sind Bäume? Wie kann man Papier herstellen aus Altpapier? Solche fragen wurden durchgenommen. Auch ein Besuch auf dem Erlebnispfad der Mülldeponie stand auf dem Lehrplan.

Dann kam die Initiative „Fridays for Future“ auf, bei der ältere Schüler und Studenten immer wieder freitags für mehr Klimaschutz demonstrieren. „Wir haben uns dann auch mit dem Treibhauseffekt beschäftigt und festgestellt, dass alle unsere Themen der letzten eineinhalb Jahre damit zu tun haben“, sagt Roleder. Man habe sich dann die Frage gestellt, was können wir als Kinder zum Klimaschutz beitragen.

Ergebnisse präsentieren

Am Ende stand dann die Idee, die Ergebnisse auch den anderen Schülern zu präsentieren. Pünktlich zur nächsten Fridays-for-Future-Demo, um 11.15 Uhr präsentierte die 4a also ihre Ergebnisse in der Aula der Teuringer-Tal-Schule souverän in den verschiedenen Gruppen und baute dazu gleich eine umfangreiche Ausstellung mit selbsterarbeiteten Schaubildern auf.

„Wir hatten das Thema, wie man Papier aus Holz oder Altpapier macht“, sagen Viola und Greta. Neben dem Altpapier benötige man für das umweltschonende Recyclingpapier relativ wenig Energie und Wasser. Für das weiße Papier werde dagegen Holz benötigt, sowie viel mehr Wasser und Energie.

Treibhauseffekt ist Thema

Luis und Julian haben sich mit dem Treibhauseffekt beschäftigt. Zum einen mit dem natürlichen, der die Wärme der Sonnenstrahlen, die von der Erde reflektiert werden, in der Atmosphäre hält: „Ohne den hätten wir auf der Erde 18 Grad Minus, es wäre viel zu kalt“, sagt Luis.

Wie aus dem Effeff erklärt Julian den von Menschen gemachten Treibhauseffekt: „Durch die Verbrennung von Erdöl, Erdgas und Kohle zur Energiegewinnung, den Abgasen aus der Industrie und dem Verkehr gelangt sehr, sehr viel Kohlendioxid in die Atmosphäre, die dadurch immer stärker wird“, sagt er. „Die Erde erwärmt sich immer weiter, da die von der Erde reflektierten Sonnenstrahlen nicht mehr rauskommen aus der Atmosphäre. So zu sagen.“ Ja, so zu sagen, da wächst eindeutig ein Wissenschaftler heran.

„Die Lebensmittel, die man beim Bauern in Oberteuringen kaufen kann, sind nicht verpackt“, sagt Nils. „Man spart Einwegverpackungen, viel Kunststoff und Co2, außerdem haben sie keine langen Transportwege.“ Tim plädiert dafür, mit seinen Gegenständen achtsam umzugehen. „Die Maschinen, die die Sachen herstellen, brauchen viel Energie, Strom und verursachen Co2“, sagt er. „Wenn man vorsichtig ist, halten die Sachen länger, ich passe jetzt besser auf sie auf.“

Selbst etwas beitragen

Letztlich sei das Ziel, die Kinder frühzeitig an das Thema Umweltschutz heranzuführen, meint Gisela Roleder. „Sie können mit ihrem Verhalten ja auch etwas beitragen“, sagt sie, etwa zur Schule laufen, Recyclingpapier zu nutzen oder verlorene Gegenstände wieder zu suchen anstatt neue zu kaufen. Letztlich handle es sich aber auch um unterrichtsrelevante Themen aus Fächern wie Biologie oder Sachkunde. „Die hier eine praktische Anwendung finden, in der Hoffnung, ein Stück weit etwas für den Klimaschutz zu tun“. Roleder hofft, dass auch ihre Kolleginnen das Thema aufgreifen. Von Schülern gehe gerade viel Energie aus, meint Roleder auch im Hinblick auf Fridays for Future, „der Wunsch, dass man sich verantwortungsvoll Gedanken macht. Und verantwortungsvoll mit der Zukunft umgeht.“

Eine Woche später wurde auch das anfangs beschriebene Rätsel noch aufgelöst. Die Frage zielt natürlich darauf ab, möglichst wenig Verpackung zu verbrauchen und vor Ort einzukaufen, sagt Roleder. „Wenn ich nur an die Nähstoffe denke, ist es das Beste, ich esse den Apfel und trinke dazu Leitungswasser“.