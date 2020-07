Großflughafen Berlin-Brandenburg setzt auf Technik aus Oberteuringen

Im neuen Großflughafen Berlin-Brandenburg ermöglicht KVM-Technik des Oberteuringer Unternehmens Ihse den entfernten Computerzugriff und die Steuerung verschiedener Einsatzleitsysteme und Kontrollsysteme. Dies schreibt der Hersteller von KVM (Keyboard, Video, Maus) in einer Pressemitteilung.

Der Flughafen Berlin/Brandenburg steht kurz vor der Eröffnung – am 31. Oktober soll es so weit sein. Bis dahin laufen die letzten Infrastrukturmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen auf Hochtouren. Für Zugriffs- und Systemsicherheit entschieden sich die Verantwortlichen des Flughafens für ein KVM-System von Ihse.

Der Flughafen verfügt laut Ihse-Pressemitteilung über eine Vielzahl an Leitstellen, die rund um die Uhr durchgängig personell besetzt sind und verschiedene Bereiche steuern und kontrollieren. Aus Sicherheits- und Platzgründen sind die Computer und IT-Geräte in einem entfernten Technikraum untergebracht. Ein wesentlicher Vorteil der räumlichen Trennung ist zudem die ergonomische Gestaltung der Leitstellen ohne die teils lauten und Abwärme produzierenden Rechner am Arbeitsplatz. Darüber hinaus vereinfacht die Auslagerung in einen klimatisierten, zugangskontrollierten Technikraum die zentrale Systemadministration und schützt die Geräte vor Fremdeinwirkungen und schädlichen Umwelteinflüssen (zum Beispiel Schutz vor Feuchtigkeit oder Überhitzung).

KVM-Extender von Ihse übertragen die Computersignale (Bild, Ton, Tastatur, Maus) zwischen den Rechnern im zentralen Technikraum und den Anwendern in den Leitstellen verzögerungsfrei. Über das KVM-System laufen die Steuerung verschiedener Kontrollsysteme für Brandschutz, Sicherheitstechnik und Betriebsleitung sowie die Überwachung des Vorfelds, des Terminals, der Gepäckförderanlage, sämtlicher Flugbewegungen und Bodenbewegungen. Das eingesetzte KVM-System bietet Direktverbindungen (Punkt-zu-Punkt-Strecken) zwischen den Rechnern und den Arbeitsplätzen über Cat-Kabel. Für 2021 ist neben der Umstellung auf Glasfaserverkabelung noch die Erweiterung um einen Ihse-KVM-Matrixswitch vorgesehen. Der Switch soll es den Betreibern ermöglichen, sich von jedem Arbeitsplatz sofort auf jeden verbundenen Rechner zu schalten und bietet dem Flughafen damit zukünftig eine weitaus größere Flexibilität und Ausfallsicherheit.