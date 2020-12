Gottesdienste live aus Oberteuringen

Zu Weihnachten gehört für viele Menschen ein Gottesdienstbesuch, daher hat auch die Seelsorgeeinheit Ailingen-Ettenkirch-Oberteuringen vorgesorgt, um möglichst vielen Gläubigen einen Besuch zu ermöglichen. Damit niemand draußen stehen bleiben muss, ist für die Gottesdienste am 24., 25., 26. und 27. Dezember eine Anmeldung zwingend notwendig. Anmeldungen nehmen die jeweiligen Pfarrbüros noch bis Mittwoch, 23. Dezember entgegen (Telefonkontakte siehe Infobox unten)

Zusätzlich bietet Pfarrer Reinhard Hangst wie schon an Ostern wieder zwei Livestream-Gottesdienste aus der St. Martinskirche in Oberteuringen an: die Christmette an Heiligabend um 22 Uhr und das Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr. Zu finden sind sie im Internet unter youtube.com / SE ailingen-ettenkirch-oberteuringen. Dort kann bereits das Grußwort von Pfarrer Hangst mit der Einladung zum Mitfeiern empfangen werden.