Gerhard Moll ist seit 61 Jahren im Männerchor aktiv

Die Chorgemeinschaft Oberteuringen hat im Rahmen ihrer Nikolausfeier verdiente Mitglieder geehrt. Gerhard Moll und Bernhard König sind laut einer mitteilung des Vereins seit 61 beziehungsweise 60 Jahren in dem Männerchor aktiv.

Der stellvertretender Vorsitzender der Chorgemeinschaft, Norbert Merkel, nahm die Ehrung der beiden aktiven Sängern für ihre langjährige Treue zum Chor vor. So durfte Gerhard Moll eine Urkunde für inzwischen 61 Jahre Mitgliedschaft entgegen nehmen. Er trat demnach bereits mit 16 Jahren im Jahre 1957 der Chorgemeinschaft Oberteuringen bei und ist ihr seither treu geblieben. Er hat seither viele Chorleiter und Vorstände erlebt, wie er selbst feststellte.

Die zweite Ehrung betraf den heutigen Vorstand der Chorgemeinschaft Oberteuringen ,Bernhard König, der dieses Amt bereits seit 20 Jahren ausübt. In die Chorgemeinschaft eingetreten ist er ebenfalls als 16-Jähriger im Jahr 1958, also vor 60 Jahren. Ein Höhepunkt in seinem Sängerleben waren laut der Mitteilung der Chorgemeinschaft in den 70er- und 80er-Jahren Auftritte bei den Bregenzer Festspielen, unter anderem in „Othello“ mit Placido Domingo. Ein ganz besonderer Dank gebühre Bernhard König dafür, sagte Norbert Merkel, dass er sich in den vielen Jahren als Vorstand mit unerschütterlichem Optimismus für den Chor eingesetzt und dazu beigetragen hat, dass es den Chor heute noch gibt.

Bei der Feier gab es natürlich einen Liedvortrag der Sänger mit Advents- und Weihnachtslieder, im weiteren Verlauf des Abends unterhielten Ingeborg und Josef Metzler die Gäste mit Zittermusik.