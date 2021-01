Gemeinwesenarbeit geht während der Pandemie weiter

Die Corona-Pandemie hat auch die Gemeinwesenarbeit 2020 in Oberteuringen beeinflusst. Nur wenige Veranstaltungen konnten in den Sommermonaten stattfinden, doch die Nachfrage nach Vernetzung und Beratung hat zugenommen. In der Gemeinderatssitzung berichteten Annika Taube und Michael Friedrich-Gaire von ihrer Arbeit im Büro für Gemeinwesenarbeit – inklusives Oberteuringen.

Normalerweise teilen sich die Inklusionsbeauftragte und der für Leben im Alter zuständige Mitarbeiter der Liebenau ein Büro im „Haus am Teuringer“, wo es momentan sehr ruhig hergeht, da coronabedingt keine Veranstaltungen stattfinden – weder das Café noch die Mediathek geöffnet haben und das Kinderhaus lediglich eine Notbetreuung unterhält. Friedrich-Gaire ist derzeit wieder in seinem alten Büro in den Lebensräumen für Jung und Alt in der Mühle tätig. Dennoch sind die Wege kurz, der Austausch fruchtbar und die abwechselnd vorgenommene Präsentation der Projekte zeugt von guter Zusammenarbeit.

Sowohl im Haus am Teuringer als auch in den Lebensräumen für Jung und Alt gab es bisher keine Corona-Fälle, die wenigen gemeinsamen Aktivitäten, die im Sommer möglich waren, erfolgten in Kleingruppen unter Hygienemaßnahmen. „Wir sind dankbar, dass alles gut gegangen ist“, sagte der Ansprechpartner für die Mieterschaft und Interessierte. Es gebe in der Gemeinde eine hohe Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit Pflege und Betreuung sowie nach Unterstützungsmöglichkeiten beim eigenständigen Wohnen. Auch die Stärkung des lokalen Netzwerks für ältere Menschen mit beginnender Demenz und deren Angehörigen ist ein wichtiger Punkt auf der Agenda des Büros für Gemeinwesenarbeit. Im Rahmen des Programms „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ wird das Projekt vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ab 2021 gefördert. Zu den Schwerpunkten zählen die Unterstützung der Wohnautonomie älterer Menschen in der Gemeinde mittels Stärkung nachbarschaftlicher Netzwerke, insbesondere bei Menschen mit Erkrankungen wie Demenz, die Weiterentwicklung zu einer „demenzaktiven“ inklusiven Gemeinde unter Beteiligung von Angehörigen und Interessierten. Auf einiges Interesse stieß ein Parcours der Sinneserfahrungen, mit dem im Oktober am Welt-Alzheimer-Tag teilgenommen wurde.

Annika Taube berichtete, dass bereits vorbereitete Aktivitäten wie die Dorfputzete, die Neubürgerbegrüßung und das Sommerfest am Teuringer ebenso wenig stattfinden konnten, wie die meisten Treffangebote. Dennoch wurde das Programmangebot im Haus ausgebaut, jedoch abgesehen von den Sommermonaten auf Eis gelegt. Das Jahr 2020 bot Zeit, sich verstärkt um innergemeindliche Kooperationen zu kümmern. Aus dem 2017 gegründeten Beirat für Zukunftsgestaltung kam der Wunsch, die Bürgerstiftung wieder aufleben zu lassen und einen Spendentopf von Teuringern für Teuringer einzurichten. Gemeinsam mit der Teuringer Wirtschaft wurde die Broschüre „Barrierefreies & seniorenfreundliches Oberteuringen“ ausgearbeitet, die im ersten Quartal dieses Jahres fertig werden soll. Neu ist das bürgerschaftliche Engagement für Mobilität, das aus der Initiative „Demokratie stärken“ entstanden ist. Derzeit wird ein Fragebogen erarbeitet, mit dem der Bedarf in der Gemeinde erhoben werden soll. Fördergelder des Landes in Höhe von 3000 Euro stehen zur Verfügung. Noch größer als die Nachfrage war das Angebot an ehrenamtlicher Hilfe im Frühjahr. Allmählich jedoch verzeichnet Taube eine Zunahme von Anrufen von Menschen, die sich einsam fühlen. Koordinierung und Vernetzung zählt die Inklusionsbeauftragte zu ihren Aufgaben. Sie wünscht sich, dass Bedürftige sich trauen, sich zu melden und dass die Helfer sich 2021 untereinander kennenlernen können.