Gemeinderat bringt jede Menge Bebauungspläne auf den Weg

Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres in Oberteuringen hatte einen satten Tagesordnungsplan. Darunter Themen, wie die Bebauungspläne „Mohnweg“ in Hefigkofen, „Rebhuhnweg“ in Bitzenhofen, der Teuringer-Tal-Grundschule, Oberteuringen Nord sowie die Bewilligung eines Zuschusses an den Sportverein für die Abteilung Tennis zur Finanzierung der Verlegung der Tennisanlage und die Übernahme einer Bürgschaft der Gemeinde zu Gunsten des Musikvereins Oberteuringen. Es gab wenig Diskussionen innerhalb des Rates. Der Musikverein Oberteuringen will sein Musikerheim am Franz-Roth-Platz grundliegend sanieren. Die Gesamtkosten werden mit 200 000 Euro veranschlagt, wobei der Verein 80 000 Euro aus eigenen Mitteln erbringt. Für die verbleibenden 120 000 Euro muss der Verein einen Kredit aufnehmen.

Damit der Musikverein günstigere Zinskonditionen der finanzierenden Bank aufnehmen kann, bittet er die Gemeinde hierfür eine Bürgschaft zu übernehmen. Da die Verwaltung keinerlei Probleme sieht, hat sich der Rat einstimmig für die Bürgschaft ausgesprochen, die erst einmal auf zehn Jahre befristet ist. „Aber ich sehe hier kein Risiko“, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer.

Der Sportverein erhält für die Abteilung Tennis einen Zuschuss über 100 000 Euro. Auf dem jetzigen Gelände der Anlage wird der Neubau der Grundschule errichtet, deshalb müssen die Tennisplätze einschließlich des Vereinsheims weichen und werden künftig nördlich des Stadions (bisher Bolzplatz) gebaut. Da der Verein die Anlage nicht selbst finanzieren kann und der Auslöser zur Verlegung das Bauvorhaben der Gemeinde ist, muss die Gemeinde den Bau entsprechend bezuschussen.

Im Haushaltsplan 2019 waren hierfür bereits 100 000 Euro bereitgestellt worden. Zum Jahresende fallen die ersten Planungskosten an, sodass jetzt das Geld auf ein Treuhandkonto eingezahlt wird. Auch der Neubau der Teuringer-Tal-Schule stand auf der Tagesordnung. Der vom Rat beschlossene Bebauungsplan vom Sommer ist nach eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange von der Planungsgruppe Büro Gfrörer bearbeitet worden. Diese hat den Entwurf eines Bebauungsplanes erstellt und dem Rat vorgestellt. Darunter sind Punkte, wie Verkehrserschließung, Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen, die den Neubau selbst betreffen. Der Entwurf wurde vom Rat einstimmig beschlossen. Gleichzeitig ist die Verwaltung damit beauftragt worden, die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der Träger öffentlicher Belange durchzuführen. Das gilt auch für die Bebauungsplan „Oberteuringen Nord“, hier soll die neue Tennisanlage mit Vereinsheim entstehen. Wie bei der vorgesehene Bebauung der Grundschule wurden bereits Behörden und Träger öffentlicher Belange gehört. Das Besondere an dem Baugebiet, ist die Tatsache, dass es sich um eine hochwassergefährdetes Gebiet handelt und auf Dauer entsprechende Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Zudem wünscht Oberteuringen weitere Mitbürger. Somit ist der Bebauungsplan „Mohnweg“ in Hefigkofen beschlossen worden. Die Nachfrage nach einer Wohnbebauung sei weiterhin groß, hieß es in der Sitzung. Insbesondere jungen Familien sollen die Baugrundstücke zur Verfügung gestellt werden. Die Verwaltung wurde vom Rat beauftragt den Bebauungsplan „Mohnweg“ sowie die Bebauung des Rebhuhnwegs in Bitzenhofen im beschleunigten Verfahren aufzustellen.