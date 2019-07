RAM 40 bezeichnet nicht etwa einen Arbeitsspeicher, wie die Abkürzung möglicherweise nahelegt. Mit RAM 40 ist das Jubiläum des Zeltlagers Rammetshofen gemeint, das seit 1979 vom BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) Ehingen in Unterteuringen, nahe Rammetshofen, veranstaltet wird. Beides sind Ortsteile von Oberteuringen, die Google-Maps-Adresse „Am Lagerplatz“ bezeichnet einen Ort an der Rotach, der sechs Wochen im Jahr zu einer Außenstelle der hundert Kilometer entfernten Donaustadt wird.

Rund 5000 Kinder und Jugendliche haben dort in den vergangenen vierzig Jahren ihre Sommerferien verbracht, betreut von etwa 1000 Ehrenamtlichen, die häufig zunächst selbst als Kinder dabei waren. Das Zeltlager verbindet die Generationen, manche bleiben RAM über die Jugendzeit hinaus treu und verbunden. Die Jubiläumsfeier fand im bereits aufgebauten Zeltdorf statt, zwei Wochen bevor RAM I, RAM II und RAM III stattfinden.

Mitten in der Pampa liegt das Wiesengrundstück, zwischen Getreidefeldern und Wäldern, etwa einen Kilometer vom Ortsrand entfernt. Ein Feldweg trennt es von der Zivilisation und macht das Lagerleben zu einem Zeitkapsel-Erlebnis, bei dem Handys keine Rolle spielen - sie müssen weitgehend abgegeben werden – die Playstation daheim bleibt und echtem Leben in und mit der Natur weicht. Jedes Lager hat ein eigenes Motto, das „die Teilnehmer nicht vorher erfahren“. Die ersten zehn Ferientage gehört das Lager den 60 bis 70 Acht- bis Elfjährigen und fünfzehn Betreuern von RAM I und steht unter dem Motto „RAMlantik.“ Es folgen vierzehn Tage RAM II für zwölf- bis vierzehnjährige Ehinger, die sich „FutureRAMa“ auf die Fahnen schreiben und schließlich ebenfalls zwei Wochen für die kleinere Gruppe RAM III, in der die Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen sich als Detektive betätigen.

Sechs Wochen, 200 Teilnehmer und drei Betreuungsteams später wird dann wieder abgebaut, teilweise in der Nähe eingelagert, aber das meiste, wie beispielsweise die Zelte, nach Ehingen transportiert. Allein der Fahnenmast auf dem zentralen Platz bleibt stehen. Um diesen Pfahl herum, von dem jedes Jahr und bei jeder Gruppe eine eigens gestaltete Fahne weht, stehen neun Schlafzelte sowie Aufenthalts- und Versorgungszelte. Die Edelstahlküche steht einer Profiküche in nichts nach, denn es gelten die gleichen Hygienestandards.

Gleich daneben ist ein Zelt mit Waschbecken und Duschen, eine Innovation der letzten Jahre, als die Körperpflege noch unter Bäumen stattfand. Seit Anbeginn erfolgt die Toilettenspülung mit Gießkannen, die Abwasserbeseitigung ist moderner: eine Pumpe, liebevoll „Scheißerle“ genannt, sorgt dafür, dass alles, was wegmuss, in die benachbarte Kläranlage transportiert wird. Frischwasser und Strom werden von dort bezogen.

Zur Jubiläumsfeier waren Freunde, Eltern und Ehemalige eingeladen. Lukas Siegle vom ehrenamtlichen Planungsteam betonte die Wichtigkeit des Zeltlagers: „Es bedeutet, seine Zeit und seine Ressourcen einem Projekt zur Verfügung zu stellen, das größer ist, als man selbst.“ Auch Oberteuringens Bürgermeister Ralf Meßmer äußerte sich angetan vom Rundgang und den gewonnenen Eindrücken. Insbesondere die gelebte Inklusion und Integration passten zum Konzept Inklusives Oberteuringen: „Das passt wie die Faust aufs Auge, dafür Chapeau!“

Der aus Ehingen stammende CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel betonte, dass das Zeltlager eine besondere Bedeutung für den Alb-Donaukreis habe. Die Generationen verbindende Geschichte des Zeltlagers Rammetshofen hoben Marion und Timo Locher in ihrer Andacht hervor. Das Ehepaar lernte sich vor Jahren im Zeltlager kennen, ihre drei Kinder waren erst Teilnehmer, dann Betreuer und die beiden gehören dem Förderkreis Club RAM an.