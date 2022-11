Gegen weiße Flecken in Oberteuringen: Turboschnell wird das Internet dank regionaler Kooperationen

Einen Spaten nimmt an diesem frischen Novembermorgen keiner in die Hand, dafür aber Kunststoffrohre mit vielfarbigen Glasfaserpeitschen, um beim offiziellen Spatenstich zum Glasfaserausbau in Oberteuringen gemeinsam für ein Foto zu posieren. Mit den Erdarbeiten ist bereits Mitte Oktober begonnen worden, die Kooperationspartner wollen so schnell wie möglich alle weißen (weniger als 30 Mbit/s im Download) und danach die grauen Flecken (weniger als 100 Mbit/s) in der Rotachgemeinde mit turboschnellem Internet versorgen.

40 Prozent Zuschüsse kommen vom Land

Oberteuringen ist Mitglied im Zweckverband Breitband Bodensee (ZvBB) mit Sitz im Friedrichshafen, der als Auftraggeber fungiert, sowie bei Komm.Pakt.Net, der in Ulm ansässigen Kommunalanstalt zur Breitbandversorgung. Generalübernehmer ist das Stadtwerk am See aus Friedrichshafen und Überlingen, Netzbetreiber wird das Häfler Unternehmen TeleData sein und die Tuttlinger Firma Storz führt die Tiefbauarbeiten aus.

Bürgermeister Ralf Meßmer freut sich über die Zusammenarbeit in der „Supertruppe.“ Oberteuringen sei zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Der ZvBB habe die Fördermittel rechtzeitig beantragt, von den insgesamt veranschlagten 9,3 Millionen Euro übernimmt der Bund demnach 50 Prozent. 40 Prozent Zuschüsse kommen vom Land und 10 Prozent verbleiben bei der Gemeinde, die über den ZvBB finanziert werden.

„Neunzig Prozent Förderung gibt’s in der Verwaltung nicht so oft“, konstatierte Meßmer und nannte zum Vergleich die Kosten für die neue Grundschule, immerhin eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, die insgesamt 10,2 Millionen Euro koste, aber nur mit 3,8 Millionen Euro bezuschusst werde.

Erdarbeiten bis Mitte 2024 fertig

Bernhard Schultes, Geschäftsführer des ZvBB verwies auf den Zeitplan. Um bis Ende 2024 alle geplanten Haushalte angeschlossen zu haben, müssten die Erdarbeiten bis Mitte 2024 fertig sein. Die Gesamt-Trassenlänge beträgt in Oberteuringen rund 35 Kilometer, insgesamt werden 99 Kilometer Leerrohre verlegt, 160 weiße, beziehungsweise graue Flecken werden mit gigabitfähigen Leitungen auf Basis neuester Glasfasertechnologie angeschlossen.

Für die zusätzlichen grauen Flecken sind in der nächsten Versorgungsstufe sechs weitere Kilometer Tiefbau nötig, 16 Kilometer der bereits für die Erschließung der weißen Flecken gegrabenen 35 Kilometer werden mitgenutzt.

Oberteuringen hat alles richtiggemacht

Von den zusätzlichen 2,6 Millionen Euro Kosten entfallen 250 000 Euro auf die Gemeinde. In allen am ZvBB beteiligten Gemeinden werden 75 Millionen Euro für die Verbreitung des Highspeed-Internet verbaut, acht von zehn Gemeinden haben schon mit dem Bau begonnen, für alle wurden rechtzeitig Fördermittel beantragt. Wolfgang Rölle, kaufmännischer Vorstand von Komm.Pakt.Net, verwies auf den plötzlichen Förderstopp für die grauen Flecken durch die Bundesregierung am 19. Oktober dieses Jahres.

Es soll erst kommendes Jahr ein neues Förderprogramm aufgelegt werden, dessen Ausgestaltung aber noch nicht klar ist. Die Kommunalanstalt betreue 22 Kommunen, sagte Rölle. „Nichts ist schlimmer, als wenn die Gemeinden jetzt hängengelassen werden. Zum Glück hat Oberteuringen alles richtiggemacht.“

Mark Kreuscher, Bereichsleiter von Stadtwerk am See, dankte für das Vertrauen der Gemeinde und des ZvBB. Er hob außerdem die große Erfahrung der Firma Storz und der beiden Bauleiter Peter Schmid und Elisabeth Ruf hervor. „Man kennt sich, die Kommunikationswege sind kurz“, lobte er die „langjährige Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.“ Auch Dennis Außerhofer, Teamleiter passive Infrastruktur der TeleData, zeigte sich im Namen des Unternehmens „überglücklich, die Ausschreibung gewonnen zu haben.“ Bereits seit 2013 unterhalte die TeleData Anschlüsse in Oberteuringen. „Für uns ist es sehr wichtig, guten direkten Kundenservice liefern zu können.“