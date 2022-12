Gefühlte Weihnachtsreise in die USA

Zu einer weihnachtlichen „Gefühlsreise“ in die Südstaaten der USA laden Zydeco Annie und die Swamp Cats am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr ein in die Oberteuringer Mühle. Mit der „Louisiana Christmas Night“ erfüllte sich die Band einen langersehnten Wunsch. In der spielfreien Zeit im Winter 2020/2021 entstand ein wunderschönes Programm mit Christmas Songs, geschrieben und arrangiert im Cajun und Zydeco Musik Stil, wie es die Fans lieben, heißt es in der Ankündigung. Kartenvorverkauf: Rathaus Oberteuringen, Telefon 07546/29922; Online-Reservierungen unter www.muehle-ot.de; Abendkasse ab 18.45 Uhr, 07546/29957; Während der Veranstaltung werden zum letzten Mal im Jubiläumsjahr Eintritts-Gutscheine verlost.