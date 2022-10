Geflüchtete aus der Ukraine in Oberteuringen: So klappt das Zusammenleben

Diana Vladislavivna Sloz studiert Medizin an der Nationalen Medizinischen Universität in Charkiw. Gemeinsam mit ihrer Mutter Yuliia Vladimirivna Sloz ist die 20-Jährige im März vor den Angriffen der russischen Armee geflohen. Seit April leben die beiden Frauen in Oberteuringen bei Petra und Sebastian Schwarz in deren Einliegerwohnung.

Ihre Heimatstadt Charkiw ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Ukraine und laut Wikipedia mit 42 Universitäten und Hochschulen nach Kiew das bedeutendste Wissenschafts- und Bildungszentrum des Landes. Seit 24. Februar ist die Metropole, die nur rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt, unter Beschuss.

Bomben, Explosionen, Luftalarme bedrohen die Einwohner Tag und Nacht. Anfang März – die Familie ist bereits umgezogen in den Keller ihres Wohnhauses, in dem es seit einer Woche keinen Strom mehr gibt – lassen sich Diana und Yuliia Vladislavivna Sloz vom Vater und Ehemann überzeugen, die Heimat zu verlassen. Er selbst kann nicht mitkommen, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren aufgrund des Kriegsrechts nicht ausreisen dürfen.

17 Stunden stehen die beiden Frauen 1000 Kilometer im überfüllten Zug nach Lwiw (deutsch: Lemberg), am nächsten Tag werden sie zur 75 Kilometer entfernten Grenze gebracht, die sie zu Fuß überqueren. Ehrenamtliche Helfer betreuen sie, ein bis drei Tage warten sie auf Busse, die sie zur nächsten Stadt und von dort nach Warschau transportieren – das Zeitgefühl verlässt sie in diesen Tagen.

Spätabends kommen sie in der polnischen Hauptstadt an, finden keinen Übernachtungsplatz mehr. Polen sei überfüllt, erfahren sie vom Volunteers Center und entscheiden sich zur Weiterfahrt nach Berlin. Zwölf Stunden dauert die Zugfahrt, wieder müssen sie stehen. Von Berlin geht es weiter nach München. An allen Bahnhöfen auf ihrer Fluchtroute warten Freiwillige mit Essen und Trinken. Das habe sie sehr positiv überrascht, sagen sie sehr sachlich.

Ihre Mimik verrät die emotionale Rührung und lässt die menschliche Notlage erahnen. In München werden die Frauen von einem jungen Paar für zwei Wochen in deren kleiner Wohnung aufgenommen. Dieses Paar wiederum hat Verwandte mit einem großen Haus in Weingarten, wo die beiden Frauen ihre nächste Unterkunft und Hilfe bei bürokratischen Fragen erhalten.

Über Warschau, Berlin, München und Weingarten nach Oberteuringen

Petra und Sebastian Schwarz leben seit 2001 mit ihrer Familie in Oberteuringen. Sie sind erschüttert vom russischen Krieg in der Ukraine, in Europa. Ihre drei erwachsenen Kinder sind bereits ausgezogen. „In dieser Situation war es nicht wirklich eine Frage zu helfen“, sagt Petra Schwarz und bietet ihre Einliegerwohnung auf der Homepage des Landratsamts an.

Ein älterer Herr aus Weingarten meldet sich, Diana und Yuliia benötigen eine Wohnung, in der sie selber kochen können, denn es sieht nicht danach aus, als könnten sie bald zurück in die Heimat. Sie ziehen bei Familie Schwarz ein.

Bürokratische Herausforderungen

Petra Schwarz wird ihre Patin, gemeinsam mit dem Weingartener Ehepaar kümmert sie sich um alle aufenthaltsrechtlichen Probleme ihrer Schützlinge. Von denen gibt es viele und alle Behörden leiden unter der Arbeitsbelastung. Beispielsweise haben die beiden Frauen gleich nach ihrer Ankunft im März in Weingarten bei der Ausländerbehörde des Landkreises Ravensburg Anträge auf Aufenthaltstitel gestellt, welche ihnen für zwei Jahre Schutz in Deutschland bieten.

Mitte September liegen diese noch immer nicht vor, irgendwie seien ihre Fingerabdrücke auf dem Behördenweg in den Bodenseekreis abhandengekommen, sagen sie Mitte September. Aber nun soll es bald so weit sein.

Eine andere Hürde stellen die Chipkarten der Krankenversicherung dar. Die Krankenkasse sei sofort sehr freundlich und entgegenkommend gewesen, berichtet Petra Schwarz. Yuliia und Diana sind nun zwar krankenversichert, müssen sich aber vor jedem Arztbesuch eine Versicherungsbescheinigung ausstellen lassen, weil die Plastikkärtchen noch nicht vorliegen.

Alle wichtigen Dokumente in einer App

Mutter und Tochter loben die Hilfsbereitschaft, die Herzlichkeit, mit der sie in Deutschland aufgenommen worden sind, und die menschliche Zuwendung in Oberteuringen im Besonderen. Sie wundern sich aber auch über die bürokratischen Probleme. In der Ukraine sei die Digitalisierung diesbezüglich einen großen Schritt weiter, wie Diana zeigt, indem sie eine staatliche App auf ihrem Handy öffnet, in der alle wichtigen Dokumente gespeichert und sofort abrufbar sind. Auch ihr Studentenausweis.

Seit der Flucht studiert sie online. Renate Hold vom Oberteuringer Arbeitskreis Flucht und Asyl und Leiterin des Mehrgenerationenhauses Markdorf hat ihr geholfen, kostenlos einen Laptop zu bekommen. So kann die angehende Ärztin wenigstens virtuell ihre Ausbildung fortsetzen. Diana hat im Selbststudium begonnen, Deutsch zu lernen, und besucht seit Juni an fünf Tagen pro Woche einen Kurs „Deutsch als Fremdsprache“ in Ravensburg.

Im Oktober wird sie die Prüfung zum Niveau B1 absolvieren. Yuliia lernt seit Mai in Oberteuringen Deutsch. Dreimal in der Woche besucht sie jeweils drei Stunden den Erstorientierungskurs, den Annika Taube, die Inklusionsbeauftragte der Gemeinde Oberteuringen, zusammen mit der Volkshochschule organisiert hat. Der Unterricht vermittelt Sprachkenntnisse und Informationen zu Alltagsthemen wie Arbeit, Leben, Wohnen, Einkaufen, Schulen und medizinische Versorgung.

Große Dankbarkeit

Beide Frauen drücken ihre Dankbarkeit gegenüber allen Menschen aus, die ihnen geholfen haben und immer noch helfen. Diana übersetzt, was Yuliia in Worte fasst: „Wir kamen nur mit zwei Rucksäcken hier an und wurden mit Blumen und Obst in der Wohnung von Petra und Sebastian empfangen. Die Menschen kümmern sich sehr um uns. Wir bekamen alles, was wir brauchten, vom Wasserkessel bis zum Fahrrad. Wir spüren, dass wir Teil ihrer Seele sind.“

Petra Schwarz ergänzt: „Die Erfahrung bereichert uns – we rise by lifting others.“ Was in etwa bedeutet: Wir gewinnen an Größe, indem wir anderen helfen. „Manchmal werden wir gefragt, wie lange wir das machen wollen“, erzählt Sebastian Schwarz, „dann antworten wir: so lange es nötig ist.“

Hilfsangebote für Geflüchtete

In Oberteuringen waren Mitte September 89 aus der Ukraine geflüchtete Menschen gemeldet, von denen 45 noch in Oberteuringen wohnen, davon sieben Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft und 38 in Privatwohnungen. Laut Auskunft der Gemeindeverwaltung sind elf Geflüchtete wieder in die Ukraine zurückgekehrt, die anderen sind umgezogen, die meisten von ihnen innerhalb des Bodenseekreises.

Zu den von der Gemeinde übernommenen Aufgaben gehört die Vermittlung von Kontakten mit Ämtern, Paten, Sozialarbeitern, Dolmetschern, Vermietern sowie dem Helferkreis „Flucht und Asyl“ in Oberteuringen. Für die Einzelbegleitung und Unterstützung Geflüchteter ist der Integrationsmanager des Bodenseekreises, Robert Kreiter, zuständig.

Die Gemeinde fungiert als Schnittstelle für die Weiterleitung von Informationen und Problemlösungen und veröffentlicht im Amtsblatt Wohnungssuchen, Spendenaktionen und Veranstaltungsinformationen. Sie organisiert auch die Kinderbetreuung während des Deutschkurses der VHS.

Die Bürgerstiftung hat Spendengelder zur Übernahme der Transport-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für einen Hilfstransport in die Ukraine zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden die Kosten für ein Whiteboard übernommen, das für den Deutschkurs benötigt wird, sowie für die Kinderbetreuung während des Deutschkurses und für die drei Willkommenscafés zur Erstorientierung, die das Büro für Gemeinwesenarbeit seit April dank der Hilfe von Renate Hold und weiteren Ehrenamtlichen im Haus am Teuringer angeboten hat.

Zu diesen waren die geflüchteten Menschen und ihre Paten und Patinnen eingeladen. Eine russisch sprechende Bürgerin hat als Übersetzerin mitgewirkt, was die Kommunikation sehr erleichtert habe, hebt Annika Taube hervor.

Ihr Büro dient als Anlaufstelle für die Abgabe von Sachspenden und unterstützt ergänzend bei Bedarf dabei, dass die Menschen in den Angeboten des Gemeinwesens Anschlussmöglichkeiten finden können, wie demnächst mit einem Makramee-Workshop. Die Kursleiterinnen dieses Workshops sind Yuliia und Diana Sloz.