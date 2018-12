Gasthaus „Zur Post“ bekommt neue Wirtin

Mit einer frohen Botschaft geht Bürgermeister Ralf Meßmer in die Weihnachtsfeiertage. Wie bereits gemeldet, ist die Pachtnachfolge im gemeindeeigenen Gasthaus „Die Post“ in trockenen Tüchern. Am Montag wurde der Vertrag unterschrieben und ab Frühjahr 2019 ist Sabrina Kellenberger Wirtin in Oberteuringen. Nicht nur die Bürgerschaft wird sich darüber freuen, sondern auch alle, die im neuen Jahr eine größere oder kleinere Feier planen.

Laut Meßmer wird die Gastronomin von ihrem Ehemann Alwin Kellenberger unterstützt, mit dem sie bereits das Restaurant im Bowling-Center „Palace“ in Ravensburg betreibt. Koch Marc Stoiber freut sich auf die Herausforderung, ein größeres Speisenangebot auf die Karte und an die Gäste zu bringen, als dies im Bowlingcenter nachgefragt wird. Sabrina Kellenberger schätzt das Potential für Großveranstaltungen, das der Saal der Post bietet. Früher war die 35 Jahre junge Gastronomin im Hofgut Hügle in Ravensburg-Bottenreute tätig, wo sie Erfahrungen mit Eventgastronomie gesammelt hat. „Man hat ihr angemerkt, dass sie sich auf den Saal und die Hochzeitsfeiern freut“, versichert Meßmer. „Ihr persönliches Auftreten und das, was sie an Ideen mitbringt, hat uns überzeugt.“ Kellenberger hatte bereits in der ersten Runde ihre Bewerbung abgegeben, aber leider etwas nach der Frist. Die Gemeinde wandte sich dann wieder an sie, als die zweite Bewerbungsrunde nötig wurde und nach der Kandidatenvorstellung in der nichtöffentlichen Sitzung im November votierte der Gemeinderat für Kellenberger und ihr Team. Personell sei sie gut aufgestellt, könne für größere Veranstaltungen auf studentische Kräfte zurückgreifen. Den Restaurantbetrieb im Bowlingcenter wird sie weiter betreiben. Ab 27. Dezember wird die „Post“ geschlossen sein, am 1. April beginnt Kellenbergers Pachtvertrag. Die Fasnetsveranstaltungen im März seien trotzdem gesichert, so der Bürgermeister.