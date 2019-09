Gassenhauer von damals und heute schmettern

Die zweite Auflage des Rudelsingens steht am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr in der Mühle Oberteuringen auf dem Spielplan. Die erste Veranstaltung im Jahr 2018 war ein Probelauf und gleich ziemlich erfolgreich. Und weil Singen nicht nur Spaß macht, sondern auch gesund ist, gibt es laut Pressemitteilung der Mühle „hier erneut die Möglichkeit für alle, einen Abend lang in einem Riesenchor mitzusingen“. In lockerer Atmosphäre treffen sich dazu Menschen jeden Alters und singen Hits und Gassenhauer von damals und heute. Dazu benötige man ein sangesfreudiges Publikum und eine vielseitige Liedermischung mit Songs von Adele, Abba, Beatles, über Elvis, Grönemeyer, Nena, bis zu Hannes Wader, wie s in der Vorschau weiter heißt. Der Text wird auf eine Leinwand projiziert. Teilnehmer können also mehr singen, als nur den Refrain. Alle sind beim Rudelsingen Mitwirkende, sie sind selbst das Programm. Das Rudelsingen-Team Bodensee besteht aus Thomas Lorenz (Gitarre und Klavier), und Gregor Panasiuk (Gitarre). Sonst ist das Team eigentlich zu dritt, aber auch zu zweit garantieren die Musiker einen erlebnisreichen Abend mit viel guter Laune. Lorenz und Panasiuk singen, moderieren das Programm und begleiten das Publikum musikalisch.