In der Ziegelmüllerstraße in Oberteuringen ist am Sonntagabend eine Gartenlaube in Brand geraten, teilt die polizei mit. Gegen 19.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Trotz eines raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren Oberteuringen und Markdorf wurde das Gartenhaus samt dem darin befindlichen Inventar – unter anderem zwei Pedelecs – größtenteils zerstört. Auch ein in unmittelbarer Nähe stehender Baum wurde durch die Brandeinwirkung so stark beschädigt, dass er gefällt werden muss.

An der Gartenhütte entstand ein geschätzter Schaden von etwa 4000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Ziegelmüllerstraße und teilweise die B 33 zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.