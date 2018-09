Fußball-A2: Oberteuringen nimmt die SGM auseinander

Was für eine Partie: Der SV Oberteuringen hat am Donnerstagabend in einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A2 die SGM Fischbach-Schnetzenhausen deutlich mit 7:1 besiegt. Dabei war die SGM mit drei Siegen in die Saison gestartet.

Der SV Oberteuringen erzielte in Hälfte eins zwei schnelle Tore (7. und 8.). Auch die Gäste hatten ihre Chancen. Nach Wiederbeginn bedeutete das 4:0 durch Julius Kleb aus großer Distanz (46.) die endgültige Entscheidung zugunsten des Heimteams, das die Partie dann souverän herunterspielte. Mit diesem Ergebnis hätte im Vorfeld niemand gerechnet.