Frische Pizza in zwei Minuten: In Oberteuringen gibt es einen Pizza-Automaten

Wer auf der B33 durch Neuhaus Richtung Hefigkofen fährt, dem könnte neuerdings der Pizza-Automat aufgefallen sein, der gegenüber des Autohauses „Waltner“, seit Anfang Dezember steht. Die Anlage gehört dem Oberteuringer Pizza-Lieferservice „Klein und fein“. An dem Automaten werden verschiedene frisch gebackene Pizzen angeboten, die dann nach kurzer Wartezeit heiß aus einer Klappe kommen.

Inhaber Bruno Vöhringer hatte die Idee, seinen Lieferservice mit einem Pizza-Automaten zu erweitern schon vor vier Jahren. „Die Firma ’Abi-Tech’, die die Automaten produziert, kommt aus Frankreich. Daher gab es sie damals erst noch nicht in Deutschland. Als ich jedoch vor kurzem mal in Bayern war, habe ich dort einen solchen Automaten entdeckt und mich dann schlau gemacht. Dann ging alles sehr schnell und jetzt steht der Automat hier“, berichtet er.

Keine Tiefkühlpizza

Aus dem Automaten kommen keine Tiefkühlpizzen, sondern nur frische Ware. „Die Pizzen werden im hinteren Teil der Maschine bei eineinhalb bis zwei Grad gekühlt. Davor wird sie bei uns in der Pizzeria vorgebacken und frisch belegt“, erklärt Vöhringer. Bis zu 96 Pizzen passen in das Gerät. Mithilfe eines QR-Codes weiß der Automat, welche Pizza sich in welchem Karton befindet und welche älter als ein Tag ist.

Sind die 24 Stunden überschritten, sortiert die Anlage die Pizza aus. „Bisher ist es aber erst zweimal vorgekommen, dass eine Pizza alt war. Die habe ich dann im Freundeskreis verschenkt. Weggeworfen wird nichts“, sagt der Inhaber. „Mein Pizzabäcker hat eine App auf dem Handy, mit der er erkennen kann, wie viele Pizzas im Automaten sind. Danach richten wir uns. Lieber befüllen wir am Tag zweimal, als dann viele Pizzen wegzuwerfen“, berichtet Vöhringer.

Die Pizzen werden frisch belegt und vorgebacken. (Foto: Julia Rist)

Zwei Minuten bis zur fertigen Pizza

Die Bestellung einer Pizza läuft einfach per Antippen der beliebigen Leckerei auf dem Bildschirm des Automaten. So gibt es unter anderem Pizza Salami, Diavolo, Margherita oder auch eine vegetarische Variante zu kaufen. Die Bezahlung der Pizza erfolgt Bar, per Karte oder über verschiedene mobile Bezahlsysteme wie Google Pay. Wer die „Smart-Pizza“-App hat, kann davor noch sein Kundenkonto angeben. Mit der App können die Benutzer zum einen sehen, wo sich der nächste Automat im Umkreis befindet, aber auch mit einer Bestellung Prämien sammeln. Zum Ende der Bestellung hat der Kunde noch die Möglichkeit, zusätzlich eine kostenlose Pizza zu gewinnen, wenn drei gleiche Symbole auf dem Bildschirm erscheinen. Dann dauert es zwei Minuten und die fertig gebackene Pizza kommt aus der Klappe.

So sieht die Pizza nach dem backen aus. (Foto: Julia Rist)

Pizza kann auch kalt bestellt werden

Wer möchte, kann seine Pizza auch kalt bestellen und dann im eigenen Ofen backen. „Wenn man den Ofen zu Hause voll aufdreht auf so 250 bis 280 Grad, dann ist sie in zwei Minuten fertig“, sagt Bruno Vöhringer. Preislich liegen die Pizzen für eine kalte bei rund sieben Euro, für eine warme bei acht Euro. „Die Pizza, die man am Automat bekommt, sind unsere großen. Bezahlt wird aber der Preis unserer kleinen Pizza mit 26 Zentimeter Durchmesser. Am Automat ist es also günstiger als im Laden“, erklärt er.

Bis zu zwei Pizzen können auf einmal gebacken werden

Ist eine Bestellung erfolgt, heizt sich der Ofen im Inneren der Anlage auf. Die bestellte Pizza wird dann von dem Kühlraum nach vorne transportiert und aus dem Karton gehoben. Nach dem Backen wird sie wieder zurückgeschoben, der Karton schließt sich und kommt aus der Klappe. Zwei Öfen und eine Grillspot besitzt der Automat. Somit ist es möglich, zwei Pizzen auf einmal zu bestellen. Eine Pizza kommt dann aus der unteren, eine aus der oberen Klappe. „Wenn man aber ein Handicap hat, rate ich die Pizzen nacheinander zu bestellen, denn dann kommt sie immer unten raus“, erklärt Vöhringer

Bilanz ist positiv

Die Bilanz, die Bruno Vöhringer bisher zieht, ist positiv. „Seitdem das Gerät steht haben wir 230 Pizzen verkauft. Am Anfang haben die meisten Leute eher Prosciutto bestellt, doch jetzt ist Salami beliebt“, erzählt er. Allein bei dem Pizza-Automaten soll es aber nicht bleiben. „Geplant ist noch einen Snack-Automaten danebenzustellen, mit Getränken wie Cola oder Red Bull sowie Snacks wie Chips und Snickers. Zudem möchte ich daneben noch ein Tisch mit Überdachung und einen Mülleimer aufstellen“, sagt der Inhaber.