Freigabe für zwölf Wohnungen in der Raiffeisenstraße

Der Gemeinderat hat in der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl einem Bauantrag zugestimmt, der im Mai kontrovers diskutiert worden war. Es handelt sich um ein Neubauvorhaben in der Raiffeisenstraße.

Das geplante dreigeschossige Gebäude soll in einer Baulücke erstellt werden und zwölf Wohnungen, eine Tiefgarage sowie weitere Stellplätze im Freien bieten. Bereits im Vorfeld war die Bauherrschaft an die Gemeinde herangetreten, worauf der Gemeinderat Vorgaben für den Bau festgelegt hatte. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt nicht vor, sodass Paragraf 34 Baugesetzbuch greift, welches demnach die maßgebende Vorschrift für Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich ist und im wesentlichen regelt, dass sich das Bauvorhaben in die Umgebung einfügen muss. Zu den Vorgaben des Gemeinderats zählten die Maximalhöhe von zehn Metern, die Einhaltung der Geschossflächenzahl von 0,35, die Ausweisung von zwei Stellplätzen pro Wohnung, der Verzicht auf Stellplätze im Kurvenbereich der Straße, die Einhaltung der Baulinie sowie die Ermöglichung eines gemeindeeigenen Gehwegs an der Straße. Einige Gemeinderäte hatten im Mai für die Erstellung eines Bebauungsplanes plädiert, worauf die Entscheidung vertagt worden war. Außerdem fehlten zum damaligen Zeitpunkt Unterlagen zur Grundflächenzahl und die Stellungnahme der Verkehrsbehörde. Mittlerweile wurden alle Voraussetzungen erfüllt, sodass die Gemeinderäte dem Bauantrag einstimmig stattgaben.

Laut Bürgermeister Ralf Meßmer berücksichtigen die von der Gemeinde gemachten Vorgaben die Auflagen, die ein Bebauungsplan vorsehen würde. Man spare dadurch Zeit und Geld und folge mit der Nachverdichtung städtebaulichen Prämissen. Die Gemeinde habe nach öffentlichem Recht zu entscheiden; Einsprüche und Bedenken aus der Nachbarschaft seien nicht von der Gemeinde zu prüfen, sondern privatrechtlich zu klären.