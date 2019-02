Ein 23-Jähriger in einem Ford hat am Donnerstag gegen 15 Uhr einer 35-jährigen VW-Fahrerin in der Kornstraße die Vorfahrt genommen. Die Auto prallten zusammen, wobei die 35-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt.

Die zwei Mitfahrer der Frau blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.