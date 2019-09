Floriansfest: Mit Martinshorn und Blaulicht durch den Ort

Bereits zum 40. Mal hat die Oberteuringer Feuerwehr ihr traditionelles Floriansfest gefeiert. Mit musikalischer Begleitung der Teuringer Trachtenkapelle unter der Leitung von Fabian Zürn zum Frühschoppen am Sonntag und Stimmungsmusik mit der „Geburta Mucke“ zum Feierabendhock am Montag haben es sich die Gäste bei kulinarischen Köstlichkeiten gutgehen lassen. Für die Kinder hatten die Floriansjünger eine besondere Überraschung parat – sie durften Feuerwehrmann spielen und auf dem Feuerwehrauto mit Blaulicht und Martinshorn eine Runde durch Oberteuringen drehen. Die eigentlich geplante Fahrzeugweihe des Löschfahrzeugs LF 10 musste allerdings verschoben werden, weil der Aufbau nicht termingerecht eingehalten werden konnte.

Scharenweise sind die Oberteuringer Bürger am Sonntag und Montag dem Ruf ihrer Feuerwehr gefolgt, um mit ihr zusammen am Feuerwehrhaus das 40. Floriansfest zu feiern. Ein Fest also, dass ins Schwabenalter gekommen ist. Für Kommandant Alexander Amann, der allerdings am Sonntag krankheitsbedingt ausfiel, sind die Vorbereitungen zum Fest mit seiner Truppe schon Routine. „Da sind alle, von den Aktiven über die Altersabteilung bis hin zur Jugendfeuerwehr, selbstverständlich im Einsatz“, sagte der zweite stellvertretende Kommandant Tobias Riether.

Delegation aus Lohmen

Kein Floriansfest ohne Musik und so spielte am Sonntag zum Frühschoppen die Teuringer Trachtenkapelle unter der Leitung von Fabian Zürn auf. Flotte Marschmusik und Polka machten Lust auf gekühlte Getränke und leckere Speisen. Die Kids standen anschließend bei der Jugendfeuerwehr am Info-Mobil vom Landratsamt Bodenseekreis und am Feuerwehrauto Schlange, um sich Buttons prägen zu lassen und eine Runde mit dem Feuerwehrauto durch Oberteuringen zu drehen.

Mit dabei war auch in diesem Jahr wieder eine Delegation der Kameraden aus Lohmen im Osterzgebirge. Jochen Schräger, Klaus Härtig und Dieter Greulich von der Altersabteilung hatten sich zusammen mit weiteren acht Kameraden um den amtierenden Kommandanten René Jauernig auf die rund 700 Kilometer lange Wegstrecke mit einem Feuerwehrmannschafts-Transportwagen (MTW) und einem Auto gemacht, um, wie sie meinten wieder „ein schönes Fest“ erlebt zu haben. Der Gegenbesuch der Teuringer wird dann am ersten Adventswochenende sein, bei dem sie das traditionelle Haxenessen erwartet.

Fahrzeugweihe verschoben

Eigentlich war beim Floriansfest auch die Fahrzeugweihe des neuen Löschfahrzeugs LF 10 geplant, dass das LF 16, Baujahr 1986, ablösen soll. In der Fertigstellung hätten sich jedoch projektbedingte Verzögerungen ergeben, meinte dazu Thomas Riether. Soll heißen: Nach zwei Jahren Vorplanung wurde nach einer europaweiten Ausschreibung der komplette Aufbau der Löschtechnik, der Elektronik und der Mannschaftskabine vor einem Jahr an die Firma Rosenbauer AG aus Österreich mit Zweigstellensitz in Luckenwalde/Brandenburg erteilt. „Der Liefertermin wird jetzt voraussichtlich in acht Wochen sein“, schätzte Riether. Nach der Endabnahme in Luckenwalde werde dann ein Teil der Mannschaft dorthin fliegen, eingewiesen werden und dann mit dem neuen Fahrzeug den Heimweg nach Oberteuringen antreten.