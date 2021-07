Fidelius Waldvogel kommt auf Oberteuringer Obsthof

Der Kabarettist Martin Wangler ist in der Rolle als „Fidelius Waldvoge“ auch in diesem Jahr als Botschafter für die Regionalkampagne „Natürlich. Von daheim“ des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unterwegs, wie es in der Pressemitteilung heißt. Er reist mit seinem Traktor und einem umgebauten Forstwagen durch Baden-Württemberg, präsentiert das Kabarettprogramm ‚Nächste Ausfahrt: Heimat!‘ und macht Verbraucher auf regionale Produkte aufmerksam. Am Samstag 31. Juli, macht er Station auf dem Hof Locher in Unterteuringen. Einlass ist um 18.30 Uhr. Bei gutem Wetter ist die Veranstaltung im Freien, bei schlechtem Wetter in der Scheune. Karten gibt es für 15 Euro beim Obsthof Arnegger in Hefigkofen in der Seestaße 8.