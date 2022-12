Festliches Konzert für zwei Trompeten und Orgel zum 25-jährigen Orgeljubiläum

Anlässlich des 25-jährigen Bestehen der Orgel erklingt am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus in Oberteuringen festlich adventliche Musik mit dem Ensemble „Trio Toccata“ und den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller (Trompete) sowie Münsterorganist Patrick.

Es kommen barocke, adventliche Werke von J.S. Bach (Großer Herr und starker König, Wachet auf), Henry Purcell (Sound the trumpet) und Giuseppe Torelli zur Aufführung. Neben Gabriel Faurés berühmter Pavane spielen die drei Musiker ein Konzert für zwei Jagdhörner von Valentin Rathgeber sowie das Konzert von Jaroslav Jezek in romantisch moderner Tonsprache.

Adventliche Orgelbearbeitungen über „Wachet auf“ und „Veni Emmanuel“ Variationen von Johann Rinck über „Ah, vous dirai-je“, gespielt von Münsterorganist Patrick Brugger (Salem), bereichern das Programm.

Die drei Musiker haben gemeinsam an der Musikhochschule in Stuttgart studiert und spielen als Solisten seit mehreren Jahren erfolgreich im In- und Ausland in dieser Besetzung.