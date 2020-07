FDP kürt Christian Steffen-Stiehl zum Kreiskandidaten für die Bundestagswahl

Die FDP Bodenseekreis hat sich am Montag zur Wahlkreiskonferenz in der „Post“ in Oberteuringen getroffen. 35 Mitglieder folgten der Einladung. Auf der Tagesordnung: die Wahl des FDP-Kandidaten für den Wahlkreis Bodensee für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Die Teilnehmer wählten Christian Steffen-Stiehl mit 83 Prozent aller abgegebenen Stimmen zu ihrem Kandidaten, teilt die FDP mit.

In seiner Bewerbungsrede hielt der 47-jährige Projektleiter einen kurzen Rückblick auf den bisherigen Verlauf der Corona-Krise, die er selbst als Vater im Homeoffice mit zwei schulpflichtigen Kindern erlebte, sprach über den radikaler werdenden Ton in der öffentlichen Debatte und wunderte sich über lauter werdende Rufe nach autoritärer Politik.

Steffen-Stiehl beklagte die mangelnde Kommunikation zwischen Politik und Bürger als Voraussetzung für eigenverantwortliches und angemessenes Handeln. Angesichts der nun drohenden Wirtschaftskrise forderte der Kandidat Gegenmaßnahmen wie eine Steuerreform, die unter anderem den Mittelstandsbauch reduziert, den Solidaritätszuschlag für alle abschafft und auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet ist, sowie eine Deregulierungsoffensive, die bürokratische Bremsen löst und die Wirtschaft entfesselt.

Zur Digitalisierung bemerkte Steffen-Stiehl, dass die Pandemie einige Defizite in unserem Land für alle hat sichtbar werden lassen. Er forderte größere Anstrengungen zum Ausbau einer digitalen Infrastruktur, die flächendeckend Homeoffice, Smart Health oder ganz einfach Videotelefonie mit den Angehörigen ermöglicht. Auch eine Anpassung von Arbeitsregelungen sei erforderlich.

Mit einem Appell, die Altersvorsorge krisenfest und enkelfit zu machen, verwies Steffen-Stiehl auf die Basisrente als Gegenvorschlag zur beschlossenen Grundrente, deren Finanzierung noch gar nicht gesichert sei.

Steffen-Stiehl warb auch für eine Modernisierungsoffensive an den Schulen. Außerdem verwies er auf das Aufstiegsversprechen, das die soziale Marktwirtschaft den Menschen gibt, welches er selbst auf seinem Weg vom Facharbeiter zum Ingenieur erfuhr und das die Gesellschaft nun wieder erneuern müsse.

Als nach wie vor dringende und große Herausforderung nannte Steffen-Stiehl die Aufgaben zum Klimaschutz, bei denen er eine weltweite Anstrengung forderte unter Verwendung von effizienten Maßnahmen wie dem Emissionshandel, der Studien zufolge wirkt und auf alle Energiesektoren ausgeweitet werden solle. Für Steffen-Stiehl lassen sich Lösungen einfacher exportieren als Verbote.

Nach seiner Wahl zum Wahlkreiskandidaten wird sich Christian Steffen-Stiehl am 17. Oktober bei der Landesvertreterkonferenz der FDP in Konstanz zur Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl ebenfalls zur Verfügung stellen.