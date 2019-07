Fassanstich nach Maß und erste Gaudispiele

Traditionsgemäß startet der Teuringer Sonntag bereits am Samstag. Das sollte auch an diesem Wochenende so sein auf dem St.-Martin-Platz, allerdings mit ein paar Neuigkeiten. Anlässlich der 40. Veranstaltung schlug Bürgermeister Ralf Meßmer den Zapfhahn bereits um 16 Uhr ins Bierfass, mit musikalischer Begleitung durch die Oberteuringer Jugendkapelle. Anschließend sorgten die ersten Teuringer Gaudispiele, zu denen insgesamt acht Teams angetreten waren, für tolle Stimmung unter den zahlreichen Gästen.

Dunkle Wolken brauten sich am Samstagnachmittag über dem St.-Martin-Platz zusammen, auf dem sich schon zahlreiche Festbesucher eingefunden hatten. Unter ihnen auch Meßmers Vorgänger, Ehrenbürger Karl-Heinz Beck und die Landtagsabgeordneten Martin Hahn (Grüne) und Klaus Hoher (FDP). Durch kollektives Beschwören gelang es aber, die Wolken zu vertreiben, sodass der Bieranstich durch den Rathauschef von Sonnenschein begleitet wurde. Es sei eine tolle Idee von Altbürgermeister Xaver Kreuzer gewesen, das Fest der Gemeinde vor 40 Jahren ins Leben zu rufen, sagte Ralf Meßmer.

Meßmer erinnerte auch daran, dass die Rotach-Gemeinde in diesen Tagen mit dem zehnjährigen Bestehen des Kunstraumes im Teuringer Kulturverein ein weiteres Jubiläum feiern darf.

Nach 30 Litern Freibier gingen dann aber auch schon die Gaudispiele los. Heike Trost von der Rathaus-Hauptverwaltung hatte zusammen mit den Gemeinderäten Jürgen Mehr und Maximilian Eppler die Idee dazu – und die Spiele auch organisiert. Acht Teams, zusammengesetzt aus Vereinsmitgliedern, aber auch Teams, in denen sich spontan Teuringer Bürger zusammengefunden haben, standen in den Startlöchern. So erwartete die „Ballermänner“ (Schützenverein), der „Hühnerhaufen“ (Mädels der Bitzenhofer Tanzgarde), „Verzogene Böcke“ (Narrenzunft Hefigkofen), „Der harte Kern“ (Bewohner der Innozenz-Fehr-Straße), „Die Marschmellows“ (Musikverein Oberteuringen), „Offline Zocker“ (Jugendliche vom Jugendraum), „Die Paragrafenreiter“ (Rathausteam mit Bürgermeister) und „Strong Five“ (eine spontan entstandene Truppe kurz vor Startbeginn) ein Parcours, auf dem Geschicklichkeit, Kraft, Treffsicherheit, aber vor allem Spaß geboten wurde.

So bewies beispielsweise der Dirigent der Teuringer Trachtenkapelle, Fabian Zürn, dass er nicht nur mit dem Taktstock alles im Griff hat, sondern auch beim Balancieren eines Tennisballes beim Durchlaufen des Parcours. Mannschaftliches Zusammenspiel war beim Laufen auf Holzskiern gefordert, wobei nicht nur die Hefigkofer Narren, sondern auch andere Teams auf der zu durchlaufenden Strecke aus dem Tritt und zu Fall kamen.

Knifflige Herausforderungen

Ein ungewöhnliches Gerät präsentierte der Schützenverein, wobei die Teilnehmer durch ein Blasrohr Pfeile auf eine Scheibe schießen mussten. Gleich daneben war Kraft gefordert, denn hier mussten die Wettkämpfer den Mannschaftswagen der Teuringer Wehr über eine bestimmte Strecke ziehen.

Weitere Spiele wie Sandsäcke werfen, Golfbälle durch einen Feuerwehrschlauch jonglieren oder Nägel in einen Holzpflock schlagen vervollständigten das Spieleangebot. Am Ende mussten die Wettkämpfer dann noch vier Schätzfragen beantworten. Das war nicht einfach, denn wer weiß schon die Schuhgröße des ehemaligen Bürgermeisters Karl-Heinz Beck oder das Alter des ältesten Einwohners von Teuringen? Die Auflösung, nämlich Schuhgröße 43 und 99 Jahre, gab es anschließend bei der Siegerehrung durch Moderator Rudolf Magino-Sass vom Bauamt. Gaudispiel-Sieger wurden die „Strong Five“.

Forderung nach Wiederholung

Die Premiere der Teuringer Gaudi-spiele kam nicht nur bei den Teilnehmern gut an, sondern auch bei den Besuchern – sodass gleich der Vorschlag kam, sie im nächsten Jahr wieder zu veranstalten.