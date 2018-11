Familie möchte Verstorbenen nach Hause holen

„Bringt uns den Paul zurück“ – mit dieser Kampagne im Netz hatte sich die Familienangehörigen von Paul Rometsch erhofft, ihren Stiefvater, Opa und Uropa wieder aus einem thailändischen Krankenhaus in Pattaya nach Deutschland überführen zu können. Jetzt ist Paul Rometsch in Thailand verstorben. Wie die Überführung geregelt werden soll, wissen die Kinder und Enkelkinder noch nicht. Was der Familie zu schaffen macht, sind die knapp 30 000 Euro, die sie in den vergangenen drei Wochen aufbringen mussten, damit Paul Rometsch vor Ort behandelt wurde, die Überführungskosten sind darin noch nicht eingeschlossen.

Es sind turbulente Wochen, die die Familienmitglieder hinter sich haben. Dabei sollte der Urlaub Anfang November ein besonderes Geschenk für ihre Mutter Gerda Rometsch und Stiefvater Paul Rometsch sein. „Die beiden haben immer geholfen, jetzt zuletzt noch bei unserem Umzug und wollten nie etwas dafür haben“, erklärt Tochter Michaela Gehse. Der gemeinsame Urlaub in Thailand sollte ein Geburtstagsgeschenk für den Stiefvater sein und zugleich ein Dankeschön für die Hilfsbereitschaft, mit der ihre Eltern sie unterstützen. „Er ist seit der Rente in seiner Rolle als Opa komplett aufgegangen, hat Ausflüge mit den Enkeln und Urenkeln geplant und gemacht. Das war einfach toll“. Auch wenn Paul Rometsch der Stiefvater gewesen sei, habe er seit 20 Jahren zur Familie gehört und für die er habe er alles getan.

Beim Abflug sei noch alles in Ordnung gewesen, man habe zusammen gescherzt und die beiden haben sich auf einen Urlaub gefreut, „den sie sich niemals hätten leisten können. Wir waren zwar müde vom Flug, haben aber nach der Ankunft noch Pauls 73. Geburtstag gefeiert“, erzählt Michaela Gehse weiter, doch direkt danach habe sich ihr Stiefvater immer mehr zurückgezogen, wollte sich lieber ins Bett legen, als sich an Unternehmungen zu beteiligen. „Geht ruhig, hat er immer gesagt“, aber innerhalb weniger Tage habe sich sein Gesundheitszustand so verschlechtert, dass sie ihn in thailändisches Krankenhaus brachten. „Er hatte unglaubliche Wassereinlagerungen“, sagt Michaela Gehse und jetzt sollte erstmal darauf geschaut werden. „Er wollte das erst gar nicht, weil er auch Bedenken wegen der Kosten hatte“, erinnert sich die Stieftochter, doch die anderen Mitreisenden hätten sich Sorgen gemacht.

Diagnose: Lungentumor

Eine Auslandskrankenversicherung hatten Paul und Gerda Rometsch nicht. „Sie sind beide Rentner und das Geld ist knapp, deshalb haben sie im Sommer so einiges gekündigt, um Geld für den Alltag zu sparen, darunter auch die Auslandskrankenversicherung“, sagt Michaela Gehse. Zum Zeitpunkt des ersten Krankenhausbesuches habe auch niemand damit gerechnet, dass die Diagnose Wasser in der Lunge und Lungentumor laute. Das sei ein Schock gewesen, zumal „ich in den Eindruck habe, dass in Thailand nichts passiert, wenn man nicht im Voraus bezahlt“. Immer sei zuerst nach Geld gefragt worden oder die Angestellten hätten Überweisungsscheine überprüft, bevor ihr Stiefvater behandelt worden sei. Für die ersten Untersuchungen inklusive zwei Tagen stationären Aufenthalts waren sofort 161 168 thailändische Baht fällig, das entspricht einem Wechselkurs von knapp 4300 Euro. Doch das war erst der Anfang.

Paul Rometsch musste verlegt werden und zwar in ein Krankenhaus mit Intensivstation. Er habe in so kurzer Zeit so schnell abgebaut, dass an einen Rückflug nicht zu denken war. Für Michaela Gehse und ihren Lebensgefährten Harald Budzinske kam hinzu, dass sie nach Hause zu ihrer Arbeit mussten. „Da wir Mutter in dieser Situation nicht allein lassen wollten, habe ich einer Freundin, die sich kurzfristig frei machen konnte einen Hin- und Rückflug bezahlt, damit sie ihr zur Seite stehen konnte“, zumal Gerda Rometsch kein Englisch spricht.

Geld im Voraus zahlen

In der zweiten Klinik hatten sie allerdings das Glück, eine Krankenschwester zu treffen, die fließend Deutsch spreche. Aber auch dort habe man erstmal 100 000 Baht (rund 2700 Euro) im Voraus bezahlen müssen. Sie haben sich an die dortige Botschaft gewendet, die eine Ratenzahlung mit der Klinik aushandeln wollte, aber darauf habe sich das Krankenhaus nicht eingelassen. Erst nachdem der ADAC eine Treuhandschaft übernommen habe, sei etwas Ruhe bei den Geldfragen gewesen.

Die gesamte Familie habe ihre Ersparnisse zusammengelegt und auch Kredite aufgenommen, um Paul Rometsch behandeln lassen zu können. Bisher habe alles zusammen 30 000 Euro gekostet. Jetzt wissen sie nicht mehr weiter. „Mutter war bis zum Schluss bei ihm, weil sie Paul nicht allein lassen wollte“, aber auch sie sei nervlich stark belastet. Innerhalb von drei Wochen ist ihr Mann verstorben. „Ein großer Trost ist, dass er friedlich und schmerzfrei eingeschlafen ist“, sagen die Kinder, die am Sonntag vom Tod ihres Stiefvaters erfahren haben. „Und auch die unglaubliche Hilfe, die wir von Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen erfahren haben, die uns mit Worten und auch finanziell unterstützt haben“, bedankt sich Armin Hager hinzu.