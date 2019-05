Für Kontinuität ist weiterhin gesorgt

„Die getroffenen Fusionsbeschlüsse waren richtig und die Umsetzung ist erfolgreich gelungen“. Ein Jahr nach dem Zusammengehen mit der ehemaligen Genossenschaftsbank Meckenbeuren zieht der Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren eine zufriedene Bilanz. Dies geht aus dem Bericht des Vorsitzenden Alexander Schmeh zum Geschäftsjahr 2018 hervor, den er bei der gut besuchten Generalversammlung in der „Post“ auch an zahlreich erschienene Genossenschafts-Mitglieder aus den Geschäftsbereichen Oberteuringen, Meckenbeuren und Taldorf richtete.

Für Kontinuität ist auch künftig im Aufsichtsrat gesorgt. Andreas Schmid, Peter Gaissmaier und Siegfried Klaese wurden bei der turnusmäßig anstehenden Wahl in ihren Ämtern bestätigt. Der Dank des Gremiums und des Vorstands gilt vor allem auch Monika Bucher und Werner Weißhaupt, die sich nach langjährigem Engagement keiner Wiederwahl mehr stellten. Monika Bucher war 24 Jahre im Aufsichtsrat vertreten, Werner Weißhaupt 17 Jahre. Derzeit umfasst das Gremium zehn Mitglieder. Mittelfristig wird eine Verschlankung auf acht Mitglieder angepeilt.

Von einen „historischen Jahr“ 2018 sprach der Vorstandsvorsitzende Gerhard Janke. In einem Zeitraum von gerade einmal sechs Wochen zwischen den Fusionsbeschlüssen und der technischen Fusion sei es gelungen, ein gemeinsames Zahlenwerk zu präsentieren. Ebenso erfolgreich sei die Sanierung des Obergeschosses im Bankgebäude in Oberteuringen verlaufen, sodass Anfang 2019 das gesamte „Back Office“ in Oberteuringen habe zentralisiert werden können.

Nicht leicht gefallen seien die Entscheidungen, das Warengeschäft in Bavendorf und die Geschäftsstelle Brochenzell zu schließen. „Aber sie waren notwendig, um die Gesamtbank für die Zukunft auszurichten“, so Janke.

Weiter gewachsen ist die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren. Sie betrug im vergangenen Jahr 292 Millionen Euro – sieben Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. „Erfreulich an unserer Bilanzstruktur ist, dass wir das gesamte Kreditgeschäft in voller Höhe durch Kundeneinlagen finanzieren können“, betonte der Vorstandsvorsitzende. Insgesamt gesehen habe man wiederum einen deutlichen Trend hin zu langfristen Darlehen mit Zinsfestschreibungen feststellen können. Der Schwerpunkt des Kreditgeschäftes habe vor allem im Wohnbaufinanzierungsbereich gelegen. Bei den Kundeneinlagen konnte die Raiffeisenbank mit einer Summe von 227 Millionen Euro - ein Plus von 3,2 Prozent – abschließen.

„Sie sind die Eigentümer und damit das Fundament unserer Bank“, sagte Gerhard Janke mit Blick auf die Genossenschaftsmitglieder. Insgesamt haben knapp 6000 Mitglieder nahezu 25 000 Geschäftsanteile gezeichnet und stellen der Bank 3,7 Millionen Euro in Form von Eigenkapital zur Verfügung. „Ein Vertrauen, das wir honorieren wollen, in dem wir trotz extrem niedriger Kapitalmarktzinsen die Dividende auf Vorjahresniveau von sechs Prozent halten“, so Janke. Damit belege man in Bezug auf die Verzinsung von Geschäftsguthaben einen Spitzenplatz in Deutschland. Wichtig sei der Bank aber nach wie vor auch ihr soziales Engagement. So seien im vergangenen Jahr heimische Vereine und gemeinnützige Einrichtungen mit rund 20 000 Euro unterstützt worden.

Die Veranstaltung wurde von den „Saxomaten“ der Musikschule Meckenbeuren und den „Rhythm Schrott and Voices“ musikalisch gestaltet.