Bei den Teuringer Ferienspielen ist am Freitag das fünfte Mini-Oberteuringen zu Ende gegangen. „Schade eigentlich, weil es war doch einfach nur cool“, war von den insgesamt 22 Mädchen und Jungen zu hören. Am Vormittag ist im St. Martinus Haus aber noch einmal so richtig gearbeitet worden an den einzelnen Stationen, wobei die kreativ gestalteten Blumentöpfe, Mini-Flipper oder Fantasiereisepässe sozusagen noch ihren Feinschliff erhalten haben. Zum Finale am Nachmittag gab es noch eine Schatzsuche und eine Wasser- und Schneeballschlacht.

Aber Moment. Eine Schneeballschlacht im Hochsommer bei 30 Grad? Geht das überhaupt? In Oberteuringen geht’s. Dafür hat Leiterin Alexandra Krause gesorgt, indem sie spezielles „Snow-Ball-Pulver“ gekauft hat, das sich in der Tat ein wenig wie Schnee anfühlt. Die Kids hatten auf jeden Fall ihren Riesenspaß auf der Wiese, auf der sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt nach Herzenslust mit den „Schneebällen“ bewarfen.

Zuvor war in der Küche noch einmal so richtig leckeres Essen zubereitet worden. Es gab Pizza zum Hauptgang und als Nachtisch einen leckeren Schokokuchen. „Ich bin sehr stolz und froh, dass wir auch in diesem Jahr wieder sämtliche Speisen mit den Kindern in der Küche zusammen vorbereitet haben und es hat jeden Tag geschmeckt“, stellte Alexandra Krause am letzten Mini-OT-Tag zufrieden fest.

Zufrieden waren auch die Kinder. Sehr zufrieden sogar, denn für sie war es einfach „eine coole Woche“. So wie für Jonas, der zum ersten Mal dabei war. „Ich fand es superstark, einen Flipper basteln zu können“, meinte er. Emily ist schon zum vierten Mal dabei und ist immer wieder aufs Neue begeistert. „Am besten hat mir das Helfen im Schreibwarengeschäft und der Besuch im Altersheim gefallen“, sagte sie. Beim Schreibwarenladen Oliver Thomas habe sie einen Kalender basteln dürfen und „im Altenwohnheim durfte ich den Bewohnern eine Märchengeschichte vorlesen“, berichtete sie stolz.

Ebenfalls cool fand es Smilla, die auch zu ersten Mal dabei war. Cool in wahrsten Sinne des Wortes, denn sie wagte sich in das doch kühle Wasser beim Aufenthalt am Rotach-Ufer, wo auch noch gemeinsam gegrillt wurde.

Romy fand die Stunden in der Bäckerei besonders aufregend. „Da habe ich nicht nur die Kunden über Brötchen und Brotsorten beraten dürfen, sondern auch ein leckeres Schoko-Croissant essen dürfen“, meinte sie.

Ganz gelassen fasst der sechsjährige Lauri die fünf Tage zusammen: „Nach Urlaub in Ungarn und in Bayern, war das der drittbeste bisher“, erklärte er trocken. Alexandra Krause zieht nach ihren Mini OT-Spielen ein sehr positives Resümee. „Es war eine sehr gute und tolle Woche mit wirklich sehr disziplinierten Kindern“, stellt sie fest. Was sie besonders an den fünf Tagen hervorheben will, war die Begegnung der Kinder mit älteren Menschen im Altenwohnheim. Eines ihrer 22 Kinder hätte nachher spontan gesagt, dass es mal später Altenpfleger werden möchte.

Mit dem Versprechen, sich im nächsten Jahr wiederzusehen, haben sich die Kinder in ihre restlichen Ferien verabschiedet.