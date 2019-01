Erweiterung Tal-Schule: Beste Lösung gesucht

Längst ist die Teuringer-Tal-Schule zu klein geworden, um der steigenden Schülerzahl und den neuen pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Eilentscheidung hat die Verwaltung jetzt beschlossen, ab dem kommenden Schuljahr drei Container aufzustellen, um den Platzmangel in den Griff zu bekommen. Wie es mit der Schule langfristig weitergehen soll, ist weiter völlig offen. In einer Bürgerversammlung am kommenden Mittwoch um 19 Uhr in der Post sollen die Oberteuringer über den aktuellen Stand der Planungen informiert werden.

„Wir wollen die beste Lösung für unsere Schule“, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer. Unter diesem Motto steht deshalb auch die Bürgerversammlung. Meßmer ist jetzt seit rund 14 Monaten im Amt, das „Schul-Problem“ hat er von seinem Vorgänger Kar-Heinz Beck geerbt. Schon lange ist klar, dass die alten Schulgebäude saniert werden müssen, „energetisch und in allen anderen Bereichen“, wie Meßmer sagt. Außerdem wurde an der Tal-Schule die Ganztagsschule eingeführt, „das bedeutet auch, dass man mehr Räume benötigt“. Mit „Pfaffenberg Süd“ und „Bachäcker“ hat Oberteuringen in den vergangenen Jahren zwei große Baugebiete erschlossen. Steigende Schülerzahlen sind die Folge.

Planung in der Schublade

Deshalb war bereits während Becks Amtszeit die Erweiterung komplett geplant worden: Zwei alte Gebäude sollten abgerissen und durch einen Neubauriegel ersetzt werden. Der ganze Bereich auf das Straßenniveau abgesenkt werden. Die hohen Kosten sorgten dann aber sowohl beim Gemeinderat als auch bei der Verwaltung für Überraschung. Die letzte Berechnung aus 2016 belief sich laut Meßmer auf 6,7 Millionen Euro. Mittlerweile gab es erhebliche Kostensteigerungen im Baugewerbe, so dass diese Summe längst nicht mehr ausreichen dürfte. Das Projekt wurde noch von Beck gestoppt, die Pläne blieben in der Schublade.

Der neue Bürgermeister stellte noch mal alles auf den Prüfstand: „Wenn man so viel Geld setzt, muss man sich Gedanken machen, ob der Standort auch zukunftsfähig ist“, sagt Meßmer, der dann einen Neubau auf der grünen Wiese ins Spiel brachte. Vom Stadtentwicklungsbüro Reschl in Stuttgart ließ er 2018 die Grundlagen nochmal neu erheben. Wie entwickelt sich die Bevölkerung, was für ein Raumprogramm ist nötig und wie wurden die Kosten für die alte Planung gerechnet? Die Ergebnisse der Studie wurden bisher nur mit dem Gemeinderat in einer Klausurtagung besprochen, jetzt sollen sie bei der Bürgerversammlung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Platzbedarf steigt weiter

Ein Ergebnis nimmt der Bürgermeister schon mal vorweg: Bisher sei man immer von zwei Zügen ausgegangen, künftig müsse man wegen der steigenden Schülerzahl aber von zweieinhalb Zügen ausgehen. Das heißt theoretisch statt acht Klassen in vier Grundschul-Jahrgängen gibt es dann zehn. In Oberteuringen werden jedoch die ersten beiden Jahrgänge in Familienklassen zusammen unterrichtet, so dass künftig fünf statt vier Klassen nach diesem Konzept unterrichtet würden. Genau das ist jetzt schon der Fall. Im laufenden Schuljahr reichten laut Meßmer acht Klassen nicht mehr aus und eine neunte wurde eingerichtet. Im neuen Schuljahr kommt voraussichtlich die zehnte , ein Jahr später wohl die elfte.

Die Räume reichen hinten und vorne nicht mehr aus, zwei Klassen müssen deshalb bald in den provisorischen Container-Klassenzimmern unterrichtet werden. Sie werden hinter der Schule aufgestellt, wo sich jetzt ein kleiner Bolzplatz befindet. Die Verwaltung bestellte die Container jetzt per Eilentscheidung. Sie kosten laut Meßmer für drei Jahre rund 300 000 Euro.

Neben dem jetzigen Standort wurden laut dem Bürgermeister insgesamt acht oder neun alternative Flächen in Oberteuringen überprüft. Man habe dabei aber gewisse Zwänge, so sollte der Standort auch künftig möglichst nah an der Turnhalle sein. Zwei bis vier Möglichkeiten werden favorisiert. Dazu kommt die Möglichkeit, die alte Planung umzusetzen. Und laut Meßmer auch die, am alten Standort alles abzureißen und komplett neu zu bauen. Auf der Bürgerversammlung am Mittwoch sollen konkrete Zahlen verkündet werden, auch was die Kosten und den Zeitplan betrifft.

Bürgerdialog eingeplant

In der Veranstaltung sollen die Bürger Fragen stellen und Stellungnahmen abgeben können. Anschließend könne man die Informationen rund zwei Wochen lang im Rathaus einsehen und schriftlich Anregungen abgeben. Meßmer hofft, dass der Gemeinderat bereits im Februar eine fundierte Richtungsentscheidung treffen kann, wie es mit der Talschule weitergehen soll: „Meine Hoffnung ist, dass sich eine Variante als die beste herauskristallisiert.“

Geduld werden Eltern und Schüler in Oberteurinegn aber auf jeden Fall noch brauchen. Denn, egal welche Variante am Ende favorisiert wird, bis die neue Schule komplett fertig ist und bezogen werden kann, wird es September 2022 sein. „Das ist das Ziel“, sagt Meßmer.

Bürgerversammlung: Kosten, Zeitplan, Standortvarianten

Die guten letzten Haushalts-Jahre haben Oberteuringen geholfen, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer, so habe man etwa das Haus am Teuringer komplett bezahlt und keine Altlasten mehr. Man habe mittlerweile sogar ein gewisses Polster für das Projekt Schule. Der Bürgermeister hofft, dieses in den nächsten Jahren noch anfüttern zu können. Zwischen zwei und drei Millionen Euro stehen schon zur Verfügung. Klar sei aber, dass man für die Schule in den nächsten Jahren an anderer Stelle sparen müsse. „Wir müssen uns dann auf Nötigste beschränken“, sagt Meßmer, „wir werden alles auf den Prüfstand stellen.“ Der Bürgermeister hofft, dass man am Ende von sieben oder acht Millionen Euro Baukosten für die Schule nur zwei Millionen als Kredit aufnehmen muss. „Das wäre finanzierbar für die Gemeinde.“ Die Ausweisung von kleineren Baugebieten soll bei der Finanzierung helfen.

Bei der Bürgerversammlung am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr, im Gemeindezentrum „Die Post“ sollen die im vergangenen Jahr ermittelten Grundlagen aufgezeigt werden. Nach einer Begrüßung und der Einführung geht es um die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen, die Standortvarianten, das pädagogisches Konzept und die Raumbedarfe. Auch Kosten und Zeitplanung werden dargestellt. Anschließend gibt es Gelegenheit für Bürgerdialog, Fragen, Anregungen und Ideen. Neben den Fachleuten vom Planungsbüro steht auch Rektorin Julie Adam für Fragen zur Verfügung.