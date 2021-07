Erstes Teuringer Bus’le wird ein Kangoo sein

„Teuringer Bus’le …ruf an und fahr mit“ steht auf den Banderolen der kleinen quadratischen Schokoladetäfelchen, die die beiden Vorsitzenden Frank Kulke und Manfred Fischer den registrierten Besuchern am Eingang vom Haus am Teuringer angeboten haben. Der jüngste Verein der Rotachgemeinde Teuringer Bus’le e.V. hat seine erste Mitgliederversammlung und eine öffentliche Informationsveranstaltung über den Stand der Vorbereitung für den sozialen Fahrdienst abgehalten.

Gut zwei Dutzend Menschen folgten den Erläuterungen der beiden Vereinsvorsitzenden interessiert. Sie beschrieben den Werdegang des Projekts, von der Feststellung des Wunschs nach mehr Teilhabe durch öffentliche Mobilitätsangebote im Jahr 2019, über die Gründung einer Arbeitsgruppe bis hin zur Eintragung als gemeinnütziger Verein im Juni dieses Jahres. Die Gemeinde Oberteuringen hat nicht nur ihre Mitgliedschaft, sondern auch 10 000 Euro Startfinanzierung zugesagt. Mittlerweile zählt der Verein 22 Mitglieder, das Nahziel von 50 Mitgliedern im Lauf des Jahres sieht Kulke als gut erreichbar, Nachfragen gebe es viele und Fischer wies auf den Stapel der ausfüllbaren Mitgliedsanträge und Einzugsgenehmigungen am Eingang hin.

Die Festlegung der Höhe des Mitgliedsbeitrags war ein Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung. Einstimmig wurde der Jahresbeitrag von zwölf Euro pro Einzelmitglied beschlossen, Ermäßigungen sind nicht vorgesehen. Die Abrechnung erfolgt monatsgenau.

Mit der Auswahl des Fahrzeugs kann es alsbald von der Planungs- und Konstitutionsarbeit an die praktische Umsetzung auf der Straße gehen. Die Entscheidung fiel auf einen Neuwagen vom Typ Renault Kangoo „Edition One TCe 130, geleast beim Markdorfer Autohaus Sehner, der demnächst an den Verein übergeben wird. Das Fahrzeug mit fünf Sitzplätzen bietet Stauraum für einen Rollator oder Rollstuhl. Voraussetzung für Rollstuhlfahrer ist allerdings, dass sie mit Hilfe stehen können, da der Fahrgast auf einem normalen Sitz Platz nehmen muss. Nach den Erfahrungen des Salemer Vereins, der die Initiatoren des Teuringer Bus’le berät, sorgen spezielle Fahrdienste für erweiterte Angebote wie Behindertentransporte.

Ein Fahrpreis wird nicht erhoben, jedoch soll ein Sparschwein im Fahrzeug gerne gefüttert werden. Buchbar wird der Fahrdienst vor allem telefonisch sein, wann und wie oft das Telefon besetzt sein wird, ist noch festzulegen. In den übrigen Zeiten soll ein Anrufbeantworter eingeschaltet sein. Ein bis zwei Tage vorher kann man das Bus’le ans Haus bestellen und angeben, wann man wohin gefahren werden möchte. Für den Anfang sollen die Fahrten ein- bis zweimal die Woche stattfinden und möglichst sinnvoll koordiniert werden. Die Fahrer arbeiten in Schichten von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Weitere Ehrenamtliche, die bei der Disposition und als Fahrer helfen möchten, werden noch benötigt.

Die Fragen der Zuhörerschaft richteten sich auf die Anzahl der Fahrgäste pro Fahrt – unter Pandemiebedingungen sind nur Personen aus zwei Haushalten zugelassen, wobei der Fahrer mitzählt. An welchen Tagen das Bus’le fährt? Anfangs wahrscheinlich dienstags und donnerstags, das wird ausprobiert. Fahrziele? Das hängt von der Verfügbarkeit des Fahrers ab. In erster Linie wahrscheinlich Arztbesuche und Besorgungsfahrten, aber auch ein Besuch auf der Landesgartenschau in Überlingen beispielsweise wäre vorstellbar. Prinzipiell ist vieles möglich und wird erprobt werden. Kulke formulierte es so: „Wir fangen jetzt mal klein an und wir kriegen das auch hin!“