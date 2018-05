Erste des SVO steht auf Platz zwei

Mit gemischten Gefühlen trat die erste Tischtennismannschaft des SV Oberteuringen in Langenargen in der Kreisliga A an. Der Grippevirus hatte den Mannschaftsführer Alwin Jeck mattgesetzt und Erwin Baur fühlte sich auch angeschlagen. Am Ende holte der SVO trotzdem ein 8:8.

Zwei wichtige Punkte konnten gleich zu Beginn der Partie für Oberteuringen gutgeschrieben werden und als dann auch noch Thomas Strobel gegen seinen Angstgegner Hoffmann, der mit unangenehmen langen Noppen spielt, gewann, war die Partie offen. Doch Langenargen spielte jetzt groß auf und punktete. Wieder einmal war es Harry Alisch, der den Siegeszug von Langenargen stoppte. Mit seinen gefährlichen Aufschlägen, knallharten Schlägen der Vor- und Rückhand, brachte er Langenargen schier zur Verzweiflung, blieb in dieser Partie, wie auch sein Mannschaftskollege Thomas Strobel, ungeschlagen, und hielt seine Mannschaft im Spiel. Der aktuelle Spielstand war zwischenzeitlich auf 8:5 für Langenargen angewachsen, alles sah nach einem klaren Sieg für Langenargen aus, doch Oberteuringen drehte das Spiel. Roland Rose und Elmar Skurka spielten groß auf und verkürzten auf 7:8. Erwin Baur und Thomas Strobel ließen Tim Wenzel und Christian Hoffmann im Schlussdoppel beim 3:1 keine Chance. Der SV Oberteuringen belegt in der Tabelle mit 13:7 Punkten Rang zwei.

Im zweiten Spiel der Rückrunde in der Kreisliga C empfing SV Oberteuringen II die Mannschaft vom TSV Reute und siegte mit 9:3. Nach den Eingangsdoppeln stand es 2:1. Im weiteren Verlauf gingen nur noch zwei Einzelpartien seitens Oberteuringen verloren und das Spiel ging doch recht klar mit 9:3 an den SVO. Damit steht die zweite Mannschaft auf Platz vier, punktgleich mit dem Zweiten TV Kressbronn und dem Dritten SV Ettenkirch. Es wird eine spannende Rückrunde geben.

Nicht viel zu holen gab es für Oberteuringen III beim Spitzenreiter Eschach (3:9). Das Doppel Ströer-Glasbrenner und im Einzel Balikavlayan und Ströer holten die Punkte in der Kreisliga D.