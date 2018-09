Eine ausgelassene und Tanzfreudige Stimmung herrschte beim Konzert der „Rocking’ 60s“ am Samstagabend in der vollbesetzten Mühle in Oberteuringen. Die Formation bestehend aus den fünf Musikern Uwe (Uzi) Ziesche (Gesang), Jandy Guttenberger(Gitarre), Hubert Amman (Gitarre), Bruno Knapp (Schlagzeug) und Uwe Urbarz (Kontrabass) aus Friedrichshafen-Ailingen, spielen seit drei Jahren in dieser Zusammensetzung und sind schon ein eingespieltes Team.

Die Rock´n´Roll- und Oldie- Band wie sich die fünf selbst bezeichnen, lässt durchaus Rückschlüsse auf das fortgeschrittene Alter der Herren zu, bezieht sich aber in diesem Falle auf ihr Repertoire, welches die Klassiker der 50iger und 60iger Jahre bedient. Dies machen die Musiker so außerordentlich gut, dass man sich wirklich in die Ära von Petticoat, Haartollen und Elvis Presleys Hüftschwung zurück versetzt fühlt. Die Band schafft es gleich von Beginn an, das Publikum mitzureißen. Bereits beim ersten Lied sieht man bei den Zuhörern –egal welchen Alters –unter den Tischen die Füße den Takt schlagen und rhythmisch mit wippen. Schon da zeichnet sich ab, was der Sänger Uwe Ziesche in seiner Begrüßung verspricht: „ Wie wollen die Bude rocken, genießt den Abend –mehr kann ich nicht sagen!“

Und dies verwirklichte die Band in der Tat so gut, dass sich schon beim zweiten gespielten Klassiker: „Rock around the Clock“, die Tanzfläche füllte. Doch auch die notorischen „Sitzenbleiber“ verlor der Sänger nicht aus dem Blick und bezog diese immer wieder durch Klatschen oder Mitsingen vereinzelter Refrains ( „My Bonnie is over the Ocean“) mit ein. Nicht nur die rockigen und fetzigen Stücke ließen die Herzen der Rock´n´Roll begeisterten Anwesenden höher schlagen, nein so freuten sich auch alle Paare an den langsamen und ruhigeren Liedern oder wie es Uwe Ziesche immer wieder in seinen Ankündigungen zum Ausdruck brachte: „Wieder was zum schmusen“. Etwas welches bei den Titeln von Elvis Presley („One Night with you“ und „Are you lonesome tonight“) durchaus nicht abwegig erschien.

Uwe Ziesche gibt den Elvis

Apropos Elvis Presley: mit seiner kräftigen und unnachahmlichen Stimme intoniert Uwe Ziesche den Gesang von Elvis beeindruckend authentisch. Doch auch die anderen Bandmitglieder überzeugten mit ihrem Können an ihren Instrumenten. So brillierte Hubert Amman an der Gitarre bei dem rein instrumentalen Stück „Albatros“ und auch Jandy Guttenberger zeigte erstaunliche Fingerfertigkeit an den Saiten. Diese enthusiastische Leichtigkeit und die Spielfreude der Musiker zogen sich wie ein roter Faden durch den gesamten Abend.

Dass die Bandmitglieder allesamt Vollblutmusiker sind, davon konnte sich das Publikum überzeugen, als Uwe Ziesches langjähriger Freund und ebenfalls Musiker, Ludwig (Luggi) Pfeiffer spontan die Bühne betrat und sie drei Musiktitel ohne Proben zum Besten gaben, was ihnen absolut gelungen ist. Die Band hatte ihr Versprechen gehalten und sage und schreibe drei Stunden die Bude gerockt und ließ verschwitzte, aber glückliche Konzertbesucher zurück. „Das war jetzt mal wieder nötig und so toll“ brachte Doris Käser aus Markdorf den Abend auf den Punkt.