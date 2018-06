Elterntaxi? Das Netz will Schüler lieber laufen lassen

Verkehrsprobleme wegen Elterntaxen in Oberteuringen sorgen im Ort für Ärger. Auch im Netz wird das Thema hitzig diskutiert – obwohl viele eine einfache Lösung sehen.

Schwäbische.de hat am Mittwoch über die Parkprobleme in der Spielstraße vor der Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen berichtet. Oft parken dort so viele „Elterntaxen“ – also Autos, mit denen Eltern ihre Kleinen zur Schule bringen – dass ein Durchkommen schwer ist. Jetzt denkt die Verwaltung sogar darüber nach, falsch parkende Elterntaxen gezielt zu bestrafen.

„Steven Gölz“ hat als Nutzer der Facebook-Seite von Schwäbische.de am Bodensee durchaus Verständnis für die Praxis, dass Eltern die Kleinen per Auto zur Schule fahren: „Was bitte schön hat das mit Helikopter-Eltern zu tun, wenn man danach direkt zur Arbeit fahren muss“, fragt er.

Mittlerweile würden schließlich in vielen Familien beide Eltern arbeiten gehen. „Man sollte lieber mal die bestrafen, die da mit Tempo 50 durchheizen“, so Gölz. Auch Nutzerin „Casey Jones“ sieht eher ein Raser- als ein Parkerproblem in der Straße.

Nutzer „Martin Hillebrand“ kann dieser Sichtweise wenig abgewinnen. Zu Schulbeginn oder -Ende wurden sich „unglaubliche Szenen“, in der Straße abspielen, die „einer Totalblockade der Straße gleichkommen würden“, schreibt er. Laut Nutzer „Heinz Maurer“ soll sogar schon einmal die Feuerwehr morgens bei einem Einsatz nicht durchgekommen sein. „Aurelia Schuhwerk-Leser“ hat praktisch resigniert: „Lieber wäre es den Taxi-Eltern, wenn sie das Kind mit dem Auto bis ins Klassenzimmer fahren könnten.“

Die Lösung des Problems mit den Elterntaxen liegt dagegen für viele Nutzer offenbar auf der Hand. Hans Peter Sieger: „Nun, früher ließ man uns Kids alleine oder zusammen mit Nachbarkids zur Schule laufen“, stellt er trocken fest, schlägt aber auch vor, dass vielleicht ein Bürgerbus Schüler aufsammeln und zur Schule bringen könnte.

„Sonya Lehnert-Riemenschneider“, schlägt zusätzlich vor, dass Eltern wenigstens den Parkplatz am Friedhof nutzen könnten. Es seien nur ein paar Meter dort hin.

Wenig durchsetzen können sich im Netz Kommentarschreiber, die den Eindruck vermitteln wollen, es sei gegenwärtig zu gefährlich, Kinder allein zur Schule laufen zu lassen. „Bei so viel wie hier in der Umgebung passiert, sollte man in einer Grundschule die Kinder zur Schule bringen dürfen“, schreibt etwa einer. Das lässt die Netz-Community so aber nicht stehen. „Einfach mal die Kirche im sprichwörtlichen Dorf lassen, bitte“, schreibt da nicht nur Martin Hillebrand.