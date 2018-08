Eine Teuringerin wird Rektorin an der Talschule

Julie Adam ist die neue Rektorin der Teuringer-Tal-Schule. Die 53-jährige war zuletzt Rektorin an der Leimbacher Grundschule, sie lebt seit 25 Jahren in der Gemeinde Oberteuringen und war bereits zehn Jahre lang als Lehrerin an der Tal-Schule tätig. Sie wird Nachfolgerin von Wolfgang Schüssler, der sich als Rektor an der Pestalozzi-Schule in Friedrichshafen eine neue Herausforderung gesucht hat.

„Ich freue mich auf die Arbeit an der Schule, die vielen Kinder, die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem neuen Kollegium“, sagt Julie Adam, die sich nach ihrem Urlaub bereits Mitte dieser Woche in die Arbeit gestürzt hat. „Das Kind mit seinen Stärken und Schwächen sehen und das Kind in die Mitte stellen“, das sei ihr pädagogischer Ansatz, sagt Julie Adam. Die Schule solle den Kindern vor allem Freude machen: „Nur wenn ich mit Freude lerne, lerne ich gut“, sagt sie. Adam „brennt“ dabei für ihre eigenen Fächer und will auch die Schüler mit ihrer Begeisterung anstecken. Sie wird selbst Mathematik und Deutsch unterrichten.

Die gebürtige Häflerin machte ihr Abitur am Graf-Zeppelin-Gymnasium und studierte anschließend Deutsch und Theologie an der PH Weingarten, sowie Anfangsunterricht für die Grundschule. Zehn Jahre unterrichtete sie zunächst an der Bodenseeschule in Friedrichshafen und anschließend ebenso lang an der Teuringer-Tal-Schule. Hier war sie dann ein Jahr lang Konrektorin und bekam erste Einblicke in „Verwaltung und Organisation“ einer Schule, wie sie sagt. Dieser Bereich machte ihr ebenso Freude, es folgten die Stationen als Rektorin an der Grundschule in Ettenkirch und zuletzt an der Grundschule in Leimbach.

Mit der Rückkehr als Rektorin nach Oberteuringen schließt sich für Julie Adam ein Kreis. Einige der Lehrer an der Tal-Schule kennt sie noch aus ihrer ersten Zeit hier. „Ich bin Oberteuringerin“, sagt Adam, schon seit rund 25 Jahren lebt sie mit ihrem Mann und den drei Kindern in der Gemeinde. „Vieles kenne ich noch aus meiner Tätigkeit hier, ich komme wieder heim“, sagt Adam, dennoch habe sich auch vieles verändert. Die Schule ist mittlerweile eine Ganztagesschule geworden, was natürlich eine besondere Herausforderung sei. Dazu komme jetzt das Thema Inklusion, die Tal-Schule bekommt ab dem nächsten Schuljahr eine inklusive Klasse. Sie hat dann neun Klassen, also eine mehr als bisher. Rund 200 Grundschüler werden hier von 17 Lehrern unterrichtet, eine Besonderheit sind die sogenannten Familienklassen, dabei werden die Schüler der ersten und zweiten Klasse zusammen unterrichtet.

„Und es wird ganz schön eng hier“, sagt Adam und bringt damit das Problem der Schule auf den Punkt: Sie platzt aus allen Nähten. „Wir haben die Räume, die wir brauchen, definitiv nicht“, sagt sie. Die Gemeinde als Schulträgerin hat bereits eine fertige Planung für den Ausbau der Schule in der Schublade. Aufgrund von ausufernden Kosten – nach ursprünglich angenommenen 2,5 Millionen Euro wurden am Ende fast sieben Millionen Euro veranschlagt – wird alles noch mal auf den Prüfstand gestellt.

Die neue Rektorin arbeitet sich gerade in die bestehenden Pläne ein. Vieles müsse man dabei bedenken. Sie sieht wie Bürgermeister Ralf Meßmer die beiden Möglichkeiten, die Schule entweder am bestehenden Standort zu erweitern oder auf der grünen Wiese ganz neu zu bauen. „Ich freue mich auf den Prozess“, sagt sie, „es wird viel Arbeit, aber wir werden versuchen, eine gute Lösung hinzubekommen“. Sie habe jetzt die Gelegenheit die Schule mitzugestalten und könne ihre langjährige Berufserfahrung einbringen. Alle seien sich in Oberteuringen einig, dass der Prozess schnell in die Gänge kommen muss. Schon früher sei es an der Tal-Schule eng gewesen, durch die neuen Anforderungen der Ganztagesschule und der Inklusion sei der Platzbedarf weiter gestiegen. Man müsse den Menschen in Oberteuringen und den Kollegen an der Schule gegenüber ein klares Zeichen setzen: „Man kann jetzt nicht mehr jahrelang diskutieren“, sagt Adam.

Neben ihrer Aufgabe als Pädagogin und Rektorin hat Julie Adam eine große Leidenschaft für die Musik. Bereits in ihrer ersten Zeit an der Tal-Schule gründete sie zwei Chöre, denen schließlich über 100 Kinder angehörten. Auch Musicals wurden aufgeführt. Auch an diese Arbeit will sie wieder anknüpfen, „das ist ein großer Wunsch von mir“, sagt Julie Adam.