Der Benutzerausweis für die neue Mediathek am Teuringer kostet ab dem Jahr 2019 zehn Euro pro Jahr für Erwachsene. 2018 ist das Ausleihen der Medien noch gebührenfrei. Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung die Benutzungs- und Gebührenordnung beschlossen. Mit der Jahresgebühr bewegt man sich eher am unteren Rand, was ganz in das soziale Konzept der Einrichtung passt.

„Die Mediathek ist offen für alle Menschen, jeden Alters, mit Einschränkung, ohne Einschränkung“, sagt die Leiterin Sarah Zwerger (37), „das soll sich auch im Medienangebot hier widerspiegeln.“ Im Haus am Teuringer leben junge und ältere Menschen zusammen unter einem Dach, es gibt einen Kindergarten, eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung. Diesem Inklusionskonzept folgt auch das Angebot der Mediathek. Etwas Besonderes sind zum Beispiel die „Beschäftigungsmedien für Demenz- und Alzheimererkrankte“, wie Sarah Zwerger erklärt. Dazu kommt eine Auswahl an Großdruckbüchern für Menschen mit eingeschränkter Sicht und Bücher aus dem Segment „leicht zu lesen“ für Menschen mit Lernschwierigkeiten, Bücher in einfacher Sprache eben. „Das ist für uns sehr wichtig, da es dem ganzen Konzept hier entspricht“, sagt Zwerger. Dazu kommt eine enge Verknüpfung mit dem Kindergarten am Teuringer, dem man mit einer Kinder- und Familienbibliothek Rechnung trägt. Das Angebot für Kinder sei relativ groß, gerade wurden neue Bücher bestellt. „Auch da achten wir darauf, dass Menschen mit Beeinträchtigung in den Büchern Protagonisten sind.“

Medien können noch nicht ausgeliehen werden

Vorläufig hat die Mediathek immer dienstags und donnerstags von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet. Aufgrund von technischen Problemen kann man die Medien noch nicht ausleihen. Bei der Integration der katholischen Bücherei gab es technische Probleme. Die Datenbank konnte nicht konvertiert werden, so dass jetzt jedes einzelne Buch gescannt werden und mit dem System verknüpft werden muss. Und das bei derzeit knapp 4000 Medien, jede Menge Arbeit für Sarah Zwerger und ihr ehrenamtliches Team. Ein paar Wochen werde es sicher noch dauern. Bis dahin kann man zu den Öffnungszeiten Bücher oder Zeitschriften vor Ort lesen. Sarah Zwerger empfiehlt den Kindern, einen Disc man mitzubringen, „dann können sie sich schon mal die Hörbücher hier anhören.“

Geplant ist, dass die Mediathek künftig hauptsächlich nachmittags während den Öffnungszeiten des Cafés geöffnet hat, zunächst Mittwoch und Donnerstag, auch Freitag soll getestet werden. Sollten von den Nutzern andere Öffnungszeiten gewünscht werden, werde man versuchen mit dem Team auf diese einzugehen, sagt Sarah Zwerger. Wer sich dann in der Mediathek im neuen Haus am Teuringer Bücher, Hörbücher (Leihfrist jeweils vier Wochen), Zeitschriften oder DVDs (Leihfrist jeweils zwei Wochen) ausleihen möchte, bezahlt ab 2019 zehn Euro. Gesellschaftsspiele und die aktuelle Ausgabe von Zeitungen und Zeitschriften werden nicht verliehen. Kinder und Jugendliche bis 18 müssen grundsätzlich nichts für die Ausleihe bezahlen. 2018 dürfen alle noch kostenlos „schnuppern und schauen, ob es ihnen gefällt“, wie Sarah Zwerger sagt.

Mit der Gebühr liege man am unteren Rand, „es soll ja ein Angebot für alle Bürger sein, es soll sich auch jeder leisten können.“ Auch Nutzer, die nicht aus Oberteuringen kommen, sind in der Mediathek am Teuringer willkommen. Es hätten schon viele angefragt, sagt Zwerger, „sie sind herzlich eingeladen, hier auszuleihen.“

Bücher verschenken

Sehr gut genutzt wird laut Mediatheksleiterin Sarah Zwerger das große „Zu-Verschenken-Regal“, das außerhalb der Mediathek im Haus am Teuringer steht. Hier findet man von der Mediathek aussortierte Bücher oder gespendete Bücher. Hier kann man sich jederzeit Bücher mitnehmen. Diese Einrichtung wird auch zukünftig erhalten bleiben. Bücherspenden kann die Bibliothek selbst nur nach genauer Prüfung annehmen. „Wir nehmen nur aktuelle und sehr gut erhaltene Sachen“, sagt Zwerger. Grundsätzlich habe man schon eine große Auswahl an Büchern aus den vergangenen acht bis zehn Jahren. „Und wir haben nicht so viel Platz, um alles drei oder viermal dazuhaben.“ Die Bücher müssten auch zu den Interessen der Bürger passen. In einem Wunschbuch, das in der Mediathek ausliegt, können die Nutzer ihre Bücherwünsche eintragen. Wenn es mehrere Interessenten gebe, würde man auch neue Medien anschaffen. Das Angebote der Mediathek umfasst momentan Zeitschriften, Hörbücher und Bücher, im Laufe des Jahres sollen noch Spiele und Filme dazukommen.