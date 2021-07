Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in Bezug auf die Konfirmation war im vergangenen Jahr vieles anders. Über etliche Wochen gab es keine Gottesdienste und Konfirmandenunterricht war nur online möglich. Umso schöner, dass wir nun trotz allem eine festliche Konfirmation feiern konnten, oder besser gesagt zwei, denn um alle Regeln einzuhalten und alle Gäste einladen zu können, wurde in zwei Gruppen gefeiert. Einmal am Samstag, den 12. Juni, einmal am Sonntag, den 13. Juni.

Trotz aller Einschränkungen waren es zwei festliche Gottesdienste, in denen die jungen Leute ihr „Ja“ zu Gott und zu ihrem Glauben sagen konnten. Ein herzlicher Dank geht an die katholische Kirchengemeinde für ihre gleich zweifache Gastfreundschaft.